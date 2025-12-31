scorecardresearch
 
पत्नी के प्रेमी ने शराब पिलाकर पति की बेरहमी से हत्या की, सिर कुचलकर लाश 50 फीट गहरी खाई में फेंकी

राजस्थान के धौलपुर में शेरगढ़ किले के जंगल से मिली युवक की लाश का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, मृतक रविकांत की पत्नी के प्रेमी शाहरुख खान ने पहले उसे शराब पिलाई, फिर सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी और शव 50 फीट गहरी खाई में फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पत्नी से पूछताछ जारी है.

प्रेमी और पति-पत्नी की फाइल फोटो. (Photo: Umesh Mishra/ITG)
प्रेमी और पति-पत्नी की फाइल फोटो. (Photo: Umesh Mishra/ITG)

राजस्थान के धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में शेरगढ़ किले के जंगल की 50 फीट गहरी खाई से 29 दिसंबर को मिली युवक की खून से लथपथ डेडबॉडी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. धौलपुर सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि इस हत्या के पीछे मृतक की पत्नी का प्रेमी शामिल है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

मृतक की पहचान 33 वर्षीय रविकांत पुत्र सोरन सिंह ठाकुर, निवासी दौनारी, सैंपऊ के रूप में हुई है. रविकांत मजदूरी का काम करता था और बेंगलुरु में मार्बल लगाने का कार्य करता था. वह 26 दिसंबर को ही काम से घर लौटा था और 27 दिसंबर को बाजार जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा.

यह भी पढ़ें: SIR अभियान को लेकर अनोखी पहल... धौलपुर में ढोल बजाकर ग्रामीणों को जगाया, मतदाता सूची सुधार अभियान में नई पहल

गुमशुदगी से हत्या तक का पूरा घटनाक्रम

रविकांत के लापता होने के बाद उसके चचेरे भाई संजय कुमार ने सैंपऊ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि 27 दिसंबर से उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था. पुलिस और परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, इसी बीच 29 दिसंबर को शेरगढ़ किले के जंगल में खाई के भीतर एक युवक की खून से सनी लाश मिली.

सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए. मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे. शव को खाई से बाहर निकलवाकर पहचान कराई गई, जिसमें उसकी पुष्टि रविकांत के रूप में हुई.

पत्नी के प्रेमी ने दिया वारदात को अंजाम

सीओ कृष्णराज जांगिड़ ने बताया कि जांच में सामने आया कि रविकांत की पत्नी रजनी का लंबे समय से 21 वर्षीय शाहरुख खान पुत्र मुम्तियाज, निवासी गर्ग कॉलोनी, सैंपऊ के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों लगातार संपर्क में थे. 27 दिसंबर को शाहरुख रविकांत को अपने साथ ले गया था.

आरोपी शाहरुख ने पहले रविकांत को शराब पिलाई, फिर उसके सिर पर बड़े पत्थर से वार किया और उसे शेरगढ़ किले के जंगल की खाई में फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मृतक की पत्नी रजनी से पूछताछ और अनुसंधान जारी है.

पत्नी की बात से खुला राज, परिवार में मातम

सीओ ने बताया कि रविकांत के लापता होने के बाद उसकी पत्नी रजनी ने परिजनों को बताया था कि उसे सपना आया है, जिसमें उसने रविकांत को शेरगढ़ किले के पास मदद मांगते देखा है. इसी आधार पर परिजन जंगल पहुंचे, जहां खाई में शव मिला. शव के पास खून से सना पत्थर भी पड़ा था और मृतक की पत्नी की चुनरी शव से बंधी मिली.

रविकांत अपने पिता का इकलौता बेटा था और चार बहनों के बीच अकेला भाई था. वह अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ गया है. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और पत्नी की भूमिका को लेकर अनुसंधान जारी है.

