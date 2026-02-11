scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसा, डिवाइडर तोड़ दूसरे लेन में घुसी कार... 6 दोस्तों की मौत

राजस्थान के दौसा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां एक कार डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी लेन में चली गई. इस हादसे में 6 दोस्तों की मौत हो गई. जिससे शादी की खुशियां मातम में बदल गईं.

Advertisement
X
सड़क हादसे में 6 दोस्तों की मौत. (File Photo: Sandeep Meena/ITG)
सड़क हादसे में 6 दोस्तों की मौत. (File Photo: Sandeep Meena/ITG)

राजस्थान के दौसा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई. यह हादसा नेशनल हाईवे-21 पर कैलाई के समीप सोमवार को हुआ. बताया जाता है कि शादी समारोह से लौट रही एक कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा घुसी, जहां सामने से आ रहे एक अज्ञात ट्रेलर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी.

इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 6 युवकों की मौत हो गई. सभी मृतक एक ही गांव कालाखो के रहने वाले थे और आपस में गहरे दोस्त बताए जा रहे हैं. हादसे के चलते 4 की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक ने दौसा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं एक की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हुई.

यह भी पढ़ें: रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, 4 युवतियों की मौत, कई लड़कियां घायल

सम्बंधित ख़बरें

patna road accident
तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, छह की मौत दो गंभीर, पटना में भीषण सड़क हादसा
शादी की खुशियों पर ऑडी का कहर!(Photo: ITG)
Audi ने बाप-बेटे समेत 3 को कुचला... रीवा सड़क हादसे में तीनों की मौत
SI Jyoti nayak
श्रीगंगानगर में पुलिस जीप को कार ने मारी टक्कर, गाड़ी पलटी… महिला थाना प्रभारी की मौत
मामा ने भांजे की शादी में भरा करोड़ों का मायरा.(Photo: Kesharam/ITG)
मामा ने भांजे की शादी में भरा 1 करोड़ 61 लाख का मायरा
Sadhvi Prem Baisa Suicide Note or sazish
सुसाइड नोट, साजिश और... साध्वी प्रेम बाईसा की डेथ मिस्ट्री में चौंकाने वाला खुलासा

मातम में बदल गईं शादी की खुशियां

घटना की सूचना मिलते ही एसपी सागर राणा सहित पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. हादसे के बाद कालाखो गांव में मातम पसरा हुआ है और शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं. 

यह भी पढ़ें: बैतूल में दर्दनाक सड़क हादसा: तूफान जीप ने स्कूल वैन को मारी टक्कर, KG-2 की छात्रा की मौत, 11 बच्चे घायल

Advertisement

एसपी सागर राणा ने बताया कि नेशनल हाईवे-21 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जिसमें 6 युवकों की मौत हो गई. सभी युवक एक शादी-समारोह से देर रात लौट रहे थे, तभी उनकी कार डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा घुसी 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement