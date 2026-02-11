राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसा, डिवाइडर तोड़ दूसरे लेन में घुसी कार... 6 दोस्तों की मौत

राजस्थान के दौसा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई. यह हादसा नेशनल हाईवे-21 पर कैलाई के समीप सोमवार को हुआ. बताया जाता है कि शादी समारोह से लौट रही एक कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा घुसी, जहां सामने से आ रहे एक अज्ञात ट्रेलर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी.

इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 6 युवकों की मौत हो गई. सभी मृतक एक ही गांव कालाखो के रहने वाले थे और आपस में गहरे दोस्त बताए जा रहे हैं. हादसे के चलते 4 की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक ने दौसा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं एक की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हुई.

मातम में बदल गईं शादी की खुशियां

घटना की सूचना मिलते ही एसपी सागर राणा सहित पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. हादसे के बाद कालाखो गांव में मातम पसरा हुआ है और शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं.

एसपी सागर राणा ने बताया कि नेशनल हाईवे-21 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जिसमें 6 युवकों की मौत हो गई. सभी युवक एक शादी-समारोह से देर रात लौट रहे थे, तभी उनकी कार डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा घुसी

