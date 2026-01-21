बैतूल में दर्दनाक सड़क हादसा: तूफान जीप ने स्कूल वैन को मारी टक्कर, KG-2 की छात्रा की मौत, 11 बच्चे घायल

मध्य प्रदेश के बैतूल में बुधवार की सुबह बच्चों को लेकर आ रही स्कूल वैन को तूफान जीप ने टक्कर मार दी. इस हादसे में 11 बच्चे घायल हो गए और एक छात्रा की मौत हो गई. घायलों को इलाज के लिए भैंसदेही अस्पताल भेजा गया. गंभीर घायलों को बैतूल जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

बुधवार सुबह भैंसदेही–गुदगांव मार्ग पर गैस गोदाम के पास यह हादसा हुआ. तूफान गाड़ी की टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन में सवार बच्चों में चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे में 11 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि केजी-2 की छात्रा हर्षिता पाटनकर की मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि स्कूल वैन में सवार सभी बच्चे वेदिका पब्लिक स्कूल के छात्र हैं. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को भैंसदेही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है. कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. पुलिस तूफान जीप के चालक की तलाश कर रही है.

एससडीओपी भूपेंद्र सिंह मौर्य का कहना है कि वेदिका पब्लिक स्कूल की वैन पूर्णा नदी के पास गैस गोदाम के सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गई. सामने से आ रही तूफान जीप ने वैन में टक्कर मारी. हादसे में 11 बच्चे घायल हुए हैं और एक बच्ची की मौत हो गई है. ड्राइवर और चार बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

