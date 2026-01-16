चूरू में मासूम की हत्या का खुलासा, दरगाह का मौलवी गिरफ्तार

राजस्थान के चूरू से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां भरोसे की आड़ में एक शख्स ने मासूम की जिंदगी छीन ली. दरगाह में रहने वाले एक मौलवी पर आरोप है कि उसने 13 साल के नाबालिग लड़के की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को गंदे पानी की गिनाणी में फेंक दिया. पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा महज 12 घंटे में करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

यह मामला चूरू कोतवाली थाना क्षेत्र का है. मृतक की पहचान वार्ड 38 निवासी 13 साल के आमीर के रूप में हुई है. आमीर के पिता अब्दुल काजी ने थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. 14 जनवरी की देर शाम आमीर का शव अगूणा मोहल्ला क्षेत्र में गंदे पानी की गिनाणी में मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

चूरू में मासूम की हत्या का खुलासा

15 जनवरी को डीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया. रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि बालक की मौत गला दबाने से हुई है. इसके बाद पुलिस ने जांच तेज की और दरगाह सूफी साहब रहमत में रहने वाले 23 साल मो. हुसैन पर शक गहराया.

पुलिस ने आरोपी को पहले हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मासूम की बहन पर गलत नजर रखता था और उसे डर था कि आमीर यह बात अपने पिता या मोहल्ले वालों को बता देगा. इसी डर से उसने बालक को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

मासूम की जान लेने वाला आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले नाबालिग लड़के को लाल घंटाघर क्षेत्र ले गया और उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका. इसके बाद वह उसे दरगाह के पास बीहड़ इलाके में ले गया, जहां कपड़े से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को गिनाणी में फेंक दिया. हैरानी की बात यह रही कि बाद में आरोपी उस लड़के के पिता के साथ उसे खोजने का नाटक भी करता रहा.

मामले के खुलासे को लेकर डीएसपी सुनील झाझड़िया और कोतवाली थानाधिकारी सुखराम चोटिया ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है.



