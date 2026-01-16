scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चूरू में मासूम की हत्या का खुलासा, दरगाह का मौलवी गिरफ्तार

चूरू में 13 साल के नाबालिग बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने दरगाह में रहने वाले मौलवी मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी मासूम की बहन पर गलत नजर रखने और मामला उजागर होने के डर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने 12 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है.

Advertisement
X
पुलिस ने हत्या के आरोपी को पकड़ा (Photo: Screengrab)
पुलिस ने हत्या के आरोपी को पकड़ा (Photo: Screengrab)

राजस्थान के चूरू से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां भरोसे की आड़ में एक शख्स ने मासूम की जिंदगी छीन ली. दरगाह में रहने वाले एक मौलवी पर आरोप है कि उसने 13 साल के नाबालिग लड़के की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को गंदे पानी की गिनाणी में फेंक दिया. पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा महज 12 घंटे में करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

यह मामला चूरू कोतवाली थाना क्षेत्र का है. मृतक की पहचान वार्ड 38 निवासी 13 साल के आमीर के रूप में हुई है. आमीर के पिता अब्दुल काजी ने थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. 14 जनवरी की देर शाम आमीर का शव अगूणा मोहल्ला क्षेत्र में गंदे पानी की गिनाणी में मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

चूरू में मासूम की हत्या का खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

Father sexually abused daughters in Jodhpur
डर, धमकी और दरिंदगी... 12 साल तक किया नाबालिग बेटियों का यौन शोषण, ऐसे खुला राज
चोर गिरोह की राजस्थान-एमपी-तेलंगाना में थी दहशत.(Photo:ITG)
गूगल मैप से रेकी और सांवलिया सेठ को चढ़ावा... चोरी के पैसों से खरीदी JCB
उदयपुर में ट्रेन पर पत्थरबाजी. (Photo: Screengrab)
उदयपुर में चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी, जनरल कोच के शीशे टूटे, तीन पैसेंजर्स को आई चोट
Fake police officer arrested in Jaipur
जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया फर्जी थानेदार
'वेद नहीं पढ़े तो बच्चे बनेंगे जावेद और नावेद', धीरेंद्र शास्त्री का बयान

15 जनवरी को डीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया. रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि बालक की मौत गला दबाने से हुई है. इसके बाद पुलिस ने जांच तेज की और दरगाह सूफी साहब रहमत में रहने वाले 23 साल मो. हुसैन पर शक गहराया.

पुलिस ने आरोपी को पहले हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मासूम की बहन पर गलत नजर रखता था और उसे डर था कि आमीर यह बात अपने पिता या मोहल्ले वालों को बता देगा. इसी डर से उसने बालक को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

Advertisement

मासूम की जान लेने वाला आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले नाबालिग लड़के को लाल घंटाघर क्षेत्र ले गया और उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका. इसके बाद वह उसे दरगाह के पास बीहड़ इलाके में ले गया, जहां कपड़े से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को गिनाणी में फेंक दिया. हैरानी की बात यह रही कि बाद में आरोपी उस लड़के के पिता के साथ उसे खोजने का नाटक भी करता रहा.

मामले के खुलासे को लेकर डीएसपी सुनील झाझड़िया और कोतवाली थानाधिकारी सुखराम चोटिया ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement