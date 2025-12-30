7 दिन से लापता युवक का कंकाल मिलने से सनसनी, बाजार जाने को निकला कभी नहीं लौटा

राजस्थान के बालोतरा जिले के सिवाना में लापता युवक का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई. कंकाल से करीब डेढ़ सौ मीटर दूर युवक के हाथ का पंजा कटा हुआ मिला है. युवक करीब 7 दिन पहले बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए निकला था. लेकिन, वापस नहीं लौटा. पूरा घटनाक्रम सिवाना थाना इलाके के तेलवाड़ा का है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.

जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी इंसान के हाथ का पंजा सुनसान जगह पर मिला है. थानाधिकारी चंद्रवीर सिंह के अनुसार हाथ के पंजे के आधार पर पुलिस ने आसपास के इलाके में सर्च अभियान चलाया. करीब 150 मीटर की दूरी पर एक मानव कंकाल मिला. जो पूरी तरह से क्षत विक्षत स्थिति में था. पुलिस ने मौके पर टीमों को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की. पुलिस ने मृतक की पहचान 30 साल के बूटाराम निवासी ऐलाना जालौर के रूप में की है. युवक करीब 7 दिन पहले बाजार से सामान लेने के लिए निकला था. जो वापस घर नहीं लौटा. युवक के पिता ने जालौर के विशनगढ़ थाने में बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी.

परिजनों की रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई

सिवाना थानाधिकारी चंद्रवीर सिंह के मुताबिक पूरे घटनाक्रम की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है. परिजनों के पहुंचने के बाद उनकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा.

21 दिसंबर को घर से निकला था युवक

पुलिस ने अनुसार 30 वर्षीय बूटाराम 21 दिसंबर को बाजार से सामान लेने के लिए घर से निकला था. लेकिन, वापस घर नहीं लौटा. परिजनों ने रिश्तेदारों से लेकर हर कहीं उसकी तलाश की. लेकिन, उसका कोई सुराग नहीं मिला. जिसके बाद परिजनों ने विशनगढ़ थाने में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई. पुलिस के मुताबिक युवक शादीशुदा था और उसके एक 4 साल की बेटी है. बूटाराम मानसिक रूप से बीमार था.

