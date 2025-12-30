scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

7 दिन से लापता युवक का कंकाल मिलने से सनसनी, बाजार जाने को निकला कभी नहीं लौटा

बालोतरा जिले के सिवाना क्षेत्र में एक लापता युवक का कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. कंकाल से करीब 150 मीटर दूर युवक का कटा हुआ हाथ का पंजा भी बरामद हुआ है. युवक सात दिन पहले बाजार जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

Advertisement
X
7 दिन से लापता युवक का कंकाल मिलने से सनसनी (Photo: ITG)
7 दिन से लापता युवक का कंकाल मिलने से सनसनी (Photo: ITG)

राजस्थान के बालोतरा जिले के सिवाना में लापता युवक का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई. कंकाल से करीब डेढ़ सौ मीटर दूर युवक के हाथ का पंजा कटा हुआ मिला है. युवक करीब 7 दिन पहले बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए निकला था. लेकिन, वापस नहीं लौटा. पूरा घटनाक्रम सिवाना थाना इलाके के तेलवाड़ा का है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.

जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी इंसान के हाथ का पंजा सुनसान जगह पर मिला है. थानाधिकारी चंद्रवीर सिंह के अनुसार हाथ के पंजे के आधार पर पुलिस ने आसपास के इलाके में सर्च अभियान चलाया. करीब 150 मीटर की दूरी पर एक मानव कंकाल मिला. जो पूरी तरह से क्षत विक्षत स्थिति में था. पुलिस ने मौके पर टीमों को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की. पुलिस ने मृतक की पहचान 30 साल के बूटाराम निवासी ऐलाना जालौर के रूप में की है. युवक करीब 7 दिन पहले बाजार से सामान लेने के लिए निकला था. जो वापस घर नहीं लौटा. युवक के पिता ने जालौर के विशनगढ़ थाने में बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी.

परिजनों की रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई

सम्बंधित ख़बरें

suitcase found
सूटकेस में लड़की का कंकाल... ऐसे खुला ब्लैकमेल और ब्लाइंड मर्डर का राज
skeleton found behind wall
बाथरूम रेनोवेट करा रहा था शख्स, दीवार के पीछे मिला कंकाल... साथ थी एक चिट्ठी!
जयपुर-अजमेर रोड पर स्थित एक JCB वर्कशॉप पर लगी भीषण आग
Rajkumar Rout and Mannalal rawat
'लड़ना है तो बाहर आओ, देख लूंगा...', BJP और BAP सांसद में तीखी बहस, MLA ने दी धमकी
Aravalli Protection: सुप्रीम कोर्ट और PMO कब-कब आए आगे?
Advertisement

सिवाना थानाधिकारी चंद्रवीर सिंह के मुताबिक पूरे घटनाक्रम की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है. परिजनों के पहुंचने के बाद उनकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा.

21 दिसंबर को घर से निकला था युवक

पुलिस ने अनुसार 30 वर्षीय बूटाराम 21 दिसंबर को बाजार से सामान लेने के लिए घर से निकला था. लेकिन, वापस घर नहीं लौटा. परिजनों ने रिश्तेदारों से लेकर हर कहीं उसकी तलाश की. लेकिन, उसका कोई सुराग नहीं मिला. जिसके बाद परिजनों ने विशनगढ़ थाने में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई. पुलिस के मुताबिक युवक शादीशुदा था और उसके एक 4 साल की बेटी है. बूटाराम मानसिक रूप से बीमार था.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement