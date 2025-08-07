मंदिर में जोड़े हाथ, भगवान को जल चढ़ाया, फिर तांबे के बर्तन कर लिए चोरी... CCTV में दिखी चोर की करतूत

राजस्थान के अलवर में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मंदिर में चोर ने पहले भगवान शिव के सामने हाथ जोड़े, फिर जल अर्पित किया और इसके बाद मौके का फायदा उठाकर तांबे के बर्तन चुरा लिए. यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, यह मामला अलवर शहर के बीच भीड़भाड़ वाले क्षेत्र जेल चौराहे के पास प्रचंड महादेव मंदिर का है. यहां मंदिर में घुसने के बाद चोर ने पहले भगवान के सामने हाथ जोड़े, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाया. इसके बाद मंदिर में रखे तांबे के बर्तन चोरी कर लिए. यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. चोरी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, 5 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे चोर मंदिर में पहुंचा था. उसने पहले भगवान के सामने हाथ जोड़े, फिर वहां रखे तांबे के बर्तन से ही जल चढ़ाया. फिर मौका पाकर तांबे के बर्तन अपने बैग में रखकर फरार हो गया. मंदिर से बर्तन गायब होने पर पुजारी ने जब सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो उसमें एक युवक बर्तन चोरी करता नजर आया. मंदिर के पुजारी राजकुमार शर्मा ने मामले की सूचना पुलिस को दी.

पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. मंदिर के पुजारी ने कहा कि दो महीने में मंदिर में तीन बार चोरी की वारदात हो चुकी है. आए दिन होने वाली घटनाओं को देखते हुए मंदिर में कैमरे लगाए गए थे. मंदिर में लगे सीसीटीवी में एक युवक चोरी करता हुआ नजर आ रहा है. ऐसे में पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोर की तलाश में जुटी है. चोरी की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

