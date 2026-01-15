ससुराल पहुंचा युवक और केरोसिन डालकर खुद को लगाई आग... डेढ़ महीने पहले लापता हो गई थी पत्नी

अलवर के अखैपुरा थाना इलाके में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक ने ससुराल पहुंचकर अपने ऊपर तेल डालकर आग के हवाले कर लिया. इस घटना से आसपास अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने देखा तो तुरंत आग बुझाने दौड़े, इसी के साथ पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से झुलसे युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है.

पुलिस ने बताया कि झुलसे युवक की पहचान रवि जाटव के रूप में हुई है. करीब डेढ़ महीने पहले रवि जाटव की पत्नी अचानक घर से लापता हो गई थी. पत्नी के लापता होने के बाद से रवि मानसिक रूप से परेशान चल रहा था. परिजनों ने महिला की गुमशुदगी को लेकर उद्योग नगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया.

इधर, महिला के भाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि रवि जाटव आए दिन बहन के साथ मारपीट करता था. घरेलू हिंसा से तंग आकर ही उसकी बहन ससुराल छोड़कर चली गई थी. महिला के मायके पक्ष का आरोप है कि मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के चलते ही वह घर से निकल गई, जिसके बाद यह पूरा मामला और उलझता चला गया.

परिजनों ने कहा कि पत्नी की तलाश में भटकता रवि दिल्ली दरवाजा स्थित ससुराल पहुंचा था. जब वहां पत्नी नहीं मिली, तो वो पूरी तरह टूट गया. इस दौरान उसने गुस्से में खुद पर केरोसिन छिड़क लिया और आग लगा ली. आग की लपटें देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. लोगों ने किसी तरह आग बुझाने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही अखेपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और झुलसे हुए रवि जाटव को जिला अस्पताल भिजवाया.

डॉक्टरों ने बताया कि युवक गंभीर रूप से झुलसा है, उसका इलाज जारी है. फिलहाल उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. एक ओर जहां युवक द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी ओर पत्नी की गुमशुदगी और घरेलू विवाद के पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है. पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

