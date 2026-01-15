scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ससुराल पहुंचा युवक और केरोसिन डालकर खुद को लगाई आग... डेढ़ महीने पहले लापता हो गई थी पत्नी

राजस्थान के अलवर में एक युवक ने पत्नी की अचानक गुमशुदगी और मानसिक तनाव के चलते ससुराल में खुद को आग के हवाले कर दिया. गंभीर रूप से झुलसे युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है.

Advertisement
X
युवक ने की आत्मदाह की कोशिश. (Photo: Representational)
युवक ने की आत्मदाह की कोशिश. (Photo: Representational)

अलवर के अखैपुरा थाना इलाके में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक ने ससुराल पहुंचकर अपने ऊपर तेल डालकर आग के हवाले कर लिया. इस घटना से आसपास अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने देखा तो तुरंत आग बुझाने दौड़े, इसी के साथ पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से झुलसे युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है.

पुलिस ने बताया कि झुलसे युवक की पहचान रवि जाटव के रूप में हुई है. करीब डेढ़ महीने पहले रवि जाटव की पत्नी अचानक घर से लापता हो गई थी. पत्नी के लापता होने के बाद से रवि मानसिक रूप से परेशान चल रहा था. परिजनों ने महिला की गुमशुदगी को लेकर उद्योग नगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

फाइल फोटो.(Photo: Ajay Nath/ITG)
छात्रा ने की आत्मदाह की कोशिश, आग से झुलसने के बाद अस्पताल में भर्ती, दोस्त हिरासत में
Protest outside college over death of student Ujjwal Rana (Photo- Screengrab)
'मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार प्रिंसिपल', मुजफ्फरनगर में आत्मदाह करने वाले छात्र ने तोड़ा दम
पत्नी से विवाद पर युवक ने की आत्महत्या
पत्नी से झगड़े के बाद पेट्रोल पंप मालिक ने जला दिया घरेलू सामान. (Photo: ITG)
'उसने शराबी कहा, अब मुझे पीनी है...' पत्नी से झगड़े में पेट्रोल पंप मालिक ने फूंका घरेलू सामान
crime scene
पत्नी से तलाक और डिप्रेशन...शख्स ने दो बेटों को फांसी पर लटकाकर ले ली जान

इधर, महिला के भाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि रवि जाटव आए दिन बहन के साथ मारपीट करता था. घरेलू हिंसा से तंग आकर ही उसकी बहन ससुराल छोड़कर चली गई थी. महिला के मायके पक्ष का आरोप है कि मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के चलते ही वह घर से निकल गई, जिसके बाद यह पूरा मामला और उलझता चला गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु: दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति न मिलने से आहत शख्स ने किया आत्मदाह, ऑडियो सामने आने से मचा हड़कंप

परिजनों ने कहा कि पत्नी की तलाश में भटकता रवि दिल्ली दरवाजा स्थित ससुराल पहुंचा था. जब वहां पत्नी नहीं मिली, तो वो पूरी तरह टूट गया. इस दौरान उसने गुस्से में खुद पर केरोसिन छिड़क लिया और आग लगा ली. आग की लपटें देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. लोगों ने किसी तरह आग बुझाने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही अखेपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और झुलसे हुए रवि जाटव को जिला अस्पताल भिजवाया.

डॉक्टरों ने बताया कि युवक गंभीर रूप से झुलसा है, उसका इलाज जारी है. फिलहाल उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. एक ओर जहां युवक द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी ओर पत्नी की गुमशुदगी और घरेलू विवाद के पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है. पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement