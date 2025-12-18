तमिलनाडु: दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति न मिलने से आहत शख्स ने किया आत्मदाह, ऑडियो सामने आने से मचा हड़कंप

तमिलनाडु के मदुरै में 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान पूर्णचंद्रन के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, आत्महत्या से पहले उसका एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें उसने थिरुपरंकुंड्रम पहाड़ी स्थित दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति न मिलने को लेकर गहरा तनाव होने की बात कही है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी अस्पताल भेज दिया है. मामले की जांच जारी है और सामने आए ऑडियो की भी पड़ताल की जा रही है.

पुलिस बूथ में बंद होकर लगाई आग

पुलिस के मुताबिक, पूर्णचंद्रन एक वाहन से आया और निगम कार्यालय के पास पेरियार की प्रतिमा के नजदीक बने एक पुलिस बूथ में घुस गया. उसने अंदर से बूथ को बंद कर लिया. कुछ ही देर बाद बूथ के अंदर से तेज चीख-पुकार और आग की लपटें दिखीं.

राहगीरों ने शोर और आग देखकर तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी. दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और बूथ का दरवाजा खोलकर पूर्णचंद्रन को बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुका था. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सामने आया ऑडियो, जताया मानसिक तनाव

घटना के बाद एक ऑडियो सामने आया है, जिसे पूर्णचंद्रन का बताया जा रहा है. ऑडियो में वह कहता है कि उसे यह समझ नहीं आ रहा कि सरकार को दीपथून पर दीप जलाने से क्या आपत्ति है. उसने सभी हिंदुओं से इस मुद्दे पर सोचने की बात कही है.

ऑडियो में उसने मदुरै के दो प्रमुख मंदिरों, पलामुधिरचोलै और थिरुपरंकुंड्रम का जिक्र किया है. उसका कहना है कि दीपथून पर दीप जलाने से मदुरै को और प्रसिद्धि मिलेगी. उसने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर कई लोग विरोध कर रहे हैं.

प्रशासनिक रोक से जुड़ा दावा

ऑडियो में पूर्णचंद्रन ने दावा किया है कि थिरुपरंकुंड्रम भगवान मुरुगन का पहला युद्ध स्थल है. उसने यह भी कहा कि एक न्यायाधीश इस स्थान को और प्रसिद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए सीआरपीएफ की मदद भी भेजी गई, लेकिन राज्य सरकार इसे रोक रही है.

ऑडियो के अनुसार, इसी बात से वह लंबे समय से तनाव में था. उसने पेरियार की प्रतिमा के सामने खुद को आग लगाने की बात भी कही, यह कहते हुए कि वह यह दिखाना चाहता है कि ईश्वर का अस्तित्व है और वर्ष 2026 में वहां दीप जलाया जाना चाहिए.

जांच में जुटी पुलिस

थल्लाकुलम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और ऑडियो की सत्यता की भी पुष्टि की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

