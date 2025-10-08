scorecardresearch
 

Feedback

राजस्थान का सबसे बड़ा जिला अस्पताल बिना फायर NOC के चल रहा, रोज आते हैं 5 हजार मरीज

जयपुर के एसएमएस अस्पताल में लगी आग के बाद अब अलवर का सबसे बड़ा राजीव गांधी सामान्य अस्पताल चर्चा में है. यह अस्पताल बिना फायर एनओसी के चल रहा है. रोजाना यहां 5000 मरीज इलाज के लिए आते हैं. फायर सिस्टम सालों से बंद पड़ा है और ज्यादातर उपकरण एक्सपायर हो चुके हैं, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा बना है.

Advertisement
X
बिना फायर एनओसी के चल रहा सरकारी अस्पताल (Photo: Screengrab)
बिना फायर एनओसी के चल रहा सरकारी अस्पताल (Photo: Screengrab)

राजस्थान में सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं. जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद अब अलवर का राजीव गांधी सामान्य अस्पताल सुर्खियों में है. प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अस्पताल बिना फायर एनओसी के चल रहा है.

इस अस्पताल में रोजाना करीब 5000 मरीज इलाज के लिए आते हैं. यहां अलवर के अलावा दौसा, भरतपुर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मेवात क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं. अस्पताल के तीन भवनों में सामान्य अस्पताल, जनाना अस्पताल और शिशु अस्पताल संचालित होते हैं, जहां करीब 500 मरीज भर्ती रहते हैं.

बिना फायर एनओसी के चल रहा है सरकारी अस्पताल 

सम्बंधित ख़बरें

No firefighters at government hospital
भरतपुर के सरकारी अस्पताल में फायर सेफ्टी की खामी आई सामने, पाइपों में लगा जंग 
crowd on Terrace
अस्पताल की टंकी में 10 दिन से सड़ रही थी लाश... मरीजों को पानी में आई बदबू तो खुला राज  
Jaipur Hospital Fire: 8 Deaths, Serious Questions Raised About Negligence
जयपुर के SMS अस्पताल आग्निकांड का पूरा विश्लेषण 
Fire in the hospital ICU, several patients dead! Questions raised about negligence.
जयपुर: SMS अस्पताल के ICU में आग, 6 मरीजों की मौत 
Fire havoc at Jaipur hospital, 7 dead.
जयपुर के SMS अस्पताल में आग से 6 मरीजों की मौत, कई झुलसे 

कुछ साल पहले एनएचएम योजना के तहत करोड़ों रुपये की लागत से फायर सिस्टम लगाया गया था, लेकिन नियमों के अनुरूप उपकरण न होने के कारण अस्पताल को एनओसी नहीं मिली. इसके बाद प्रशासन ने कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की.

अब जयपुर हादसे के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा है. जांच में पता चला कि अस्पताल के ज्यादातर फायर सिलेंडर एक्सपायर हो चुके हैं और फायर प्लांट पूरी तरह बंद है. पहले भी शिशु अस्पताल में आग लग चुकी है, लेकिन उससे कोई सबक नहीं लिया गया.

Advertisement

अस्पताल प्रशासन देगा एनओसी के लिए आवेदन

फायर अधिकारी ने पुष्टि की कि अस्पताल के पास एनओसी नहीं है. पीडब्ल्यूडी की अधिशासी अभियंता अलका व्यास ने बताया कि फायर सिस्टम की जांच चल रही है और जल्द ही कमियों को दूर कर एनओसी के लिए आवेदन किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement