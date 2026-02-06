scorecardresearch
 
80 से 95 साल के बुजुर्गों ने मैदान पर सबको चौंकाया, कैंसर से जूझते बुजुर्गों ने लगाई दौड़

अलवर में युवरानी महिंद्रा कुमारी खेलकूद प्रतियोगिता में 3 से 95 साल तक के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. बुजुर्ग महिला और पुरुष दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक और वॉक जैसी प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं. कई खिलाड़ी कैंसर पीड़ित हैं और देश-विदेश में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं.

बुजुर्ग खिलाड़ियों ने जमकर लगाई दौड़ (Photo: Screengrab)
बुजुर्ग खिलाड़ियों ने जमकर लगाई दौड़ (Photo: Screengrab)

राजस्थान के अलवर में एक अनोखी खेलकूद प्रतियोगिता चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां आर कॉलेज खेल ग्राउंड पर शुक्रवार से युवरानी महिंद्रा कुमारी खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई है. यह प्रतियोगिता दो दिन तक चलेगी और इसमें देश-विदेश से करीब 400 खिलाड़ी शामिल हुए हैं.

इस प्रतियोगिता की खास बात यह है कि इसमें 3 साल की उम्र से लेकर 95 साल तक के बुजुर्ग महिला और पुरुष भाग ले रहे हैं. दौड़, लंबी कूद, तेज पैदल चलना, भाला फेंक और तस्तरी फेंक जैसी कई रोचक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं.

बुजुर्गों ने जमकर लगाई दौड़

प्रतियोगिता में राजस्थान के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पंजाब के साथ कनाडा और नेपाल से भी खिलाड़ी पहुंचे हैं. आयोजन समिति ने खिलाड़ियों के रहने और खाने की व्यवस्था की है. समिति की अध्यक्ष जीत कोर ने बताया कि वे 2001 से लगातार इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित कर रही हैं.

हरियाणा के हिसार से आए सतवीर सिंह पूनिया ने बताया कि वे पिछले 6 साल से कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन 40 सालों से खेल रहे हैं. उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी. 91 साल के रामचंद्र ने बताया कि वे 12 देशों में दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं.

देश-विदेश से करीब 400 खिलाड़ियों ने लिया भाग

वहीं 88 साल के अमर सिंह भी विदेशों में कई प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं . कनाडा से आए हरनेम सिंह ने बताया कि वे 60 से ज्यादा देशों में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और भारत का नाम रोशन कर चुके हैं.
 

