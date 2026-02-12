बोरिंग से निकला चमकदार पत्थर, चांदी समझकर लूट के लिए कीचड़ में कूद पड़े लोग

राजस्थान के अलवर शहर में गुरुवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब अलकापुरी कॉलोनी में जलदाय विभाग की बोरिंग खुदाई के दौरान चांदी जैसी चमकदार वस्तु लोगों को नजर आने लगी. यह खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए.

बताया जा रहा है कि अलवर जिले में पानी की किल्लत रहती है और पूरा क्षेत्र ट्यूबवेल पर निर्भर है. गर्मी की शुरुआत से पहले जलदाय विभाग द्वारा शहर में जगह-जगह बोरिंग खुदाई करवाई जा रही है. अलकापुरी कॉलोनी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बीच यह काम दो दिन पहले शुरू हुआ था.

बोरिंग खुदाई के दौरान निकली चमकदार वस्तु

गुरुवार सुबह बोरिंग के दौरान अचानक कीचड़ और मिट्टी के साथ चांदी जैसी चमकदार वस्तु निकलने लगी. यह देखते ही लोगों में इसे लूटने की होड़ मच गई. बोरिंग कर्मी, आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग कीचड़ में से चमकदार पत्थर उठाने लगे. कुछ लोग तो अपने कपड़े खोलकर मिट्टी में हाथ डालकर इन्हें इकट्ठा करते नजर आए.

बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हुए

घटना के दौरान मौके पर भगदड़ जैसा माहौल बन गया. लोगों ने पूरे घटनाक्रम के वीडियो बनाए जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए. स्थानीय दुकानदारों ने मामले की सूचना पार्षद और प्रशासन को दी. प्रशासन अब पूरे मामले की जांच कर रहा है. हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि चांदी जैसी चमकदार दिखने वाली यह वस्तु वास्तव में क्या है. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और वायरल वीडियो के कारण मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.



