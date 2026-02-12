scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बोरिंग से निकला चमकदार पत्थर, चांदी समझकर लूट के लिए कीचड़ में कूद पड़े लोग

राजस्थान के अलवर शहर की अलकापुरी कॉलोनी में जलदाय विभाग की बोरिंग खुदाई के दौरान चांदी जैसी चमकदार वस्तु निकलने से हड़कंप मच गया. सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और कीचड़ से चमकदार पत्थर उठाने लगे. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. प्रशासन जांच में जुटा है.

Advertisement
X
बोरिंग के कीचड़ से निकला चमकदार पत्थर (Photo: ITG)
बोरिंग के कीचड़ से निकला चमकदार पत्थर (Photo: ITG)

राजस्थान के अलवर शहर में गुरुवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब अलकापुरी कॉलोनी में जलदाय विभाग की बोरिंग खुदाई के दौरान चांदी जैसी चमकदार वस्तु लोगों को नजर आने लगी. यह खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए.

बताया जा रहा है कि अलवर जिले में पानी की किल्लत रहती है और पूरा क्षेत्र ट्यूबवेल पर निर्भर है. गर्मी की शुरुआत से पहले जलदाय विभाग द्वारा शहर में जगह-जगह बोरिंग खुदाई करवाई जा रही है. अलकापुरी कॉलोनी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बीच यह काम दो दिन पहले शुरू हुआ था.

बोरिंग खुदाई के दौरान निकली चमकदार वस्तु

सम्बंधित ख़बरें

rate of gold and silver
जानिए आज क्या है सोना चांदी का भाव
Jewellery
महिलाओं ने की सारी हदें पार, चंद सेकंड में उड़ाया 4 तोला सोना चांदी
Gold Rate Silver Price Today 2nd August 2021
महीने की शुरुआत में सस्ता हुआ सोना चांदी, जानें आज क्या है भाव
महंगे होंगे सोना चांदी, सरकार ने किया शुल्क ढांचे में बदलाव
फाइल फोटो.
जब कुएं से निकला सोना चांदी, पुलिस भी देख रह गई हैरान

गुरुवार सुबह बोरिंग के दौरान अचानक कीचड़ और मिट्टी के साथ चांदी जैसी चमकदार वस्तु निकलने लगी. यह देखते ही लोगों में इसे लूटने की होड़ मच गई. बोरिंग कर्मी, आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग कीचड़ में से चमकदार पत्थर उठाने लगे. कुछ लोग तो अपने कपड़े खोलकर मिट्टी में हाथ डालकर इन्हें इकट्ठा करते नजर आए.

बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हुए

घटना के दौरान मौके पर भगदड़ जैसा माहौल बन गया. लोगों ने पूरे घटनाक्रम के वीडियो बनाए जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए. स्थानीय दुकानदारों ने मामले की सूचना पार्षद और प्रशासन को दी. प्रशासन अब पूरे मामले की जांच कर रहा है. हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि चांदी जैसी चमकदार दिखने वाली यह वस्तु वास्तव में क्या है. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और वायरल वीडियो के कारण मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement