राजस्थान: ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते ठगों के जाल में फंसा नाबालिग, मां के खाते से उड़ गए लाखों

अजमेर में साइबर ठगों ने एक महिला के बैंक खाते से 10 लाख 85 हजार रुपये निकाल लिए. ठगों ने महिला के नाबालिग बेटे को निशाना बनाया, जो ऑनलाइन गेम खेलता था. गेमिंग के दौरान संपर्क में आए आरोपी ने बच्चे से मां की ई-मेल आईडी और पासवर्ड हासिल कर ठगी को अंजाम दिया.

महिला के साथ साइबर ठगी (Photo: Representational Image)
महिला के साथ साइबर ठगी (Photo: Representational Image)

अजमेर में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने एक महिला के बैंक खाते से 10 लाख 85 हजार रुपये उड़ा लिए. चौंकाने वाली बात यह है कि इस ठगी के लिए ठगों ने महिला के नाबालिग बेटे को मोहरा बनाया. बच्चे को ऑनलाइन गेम खेलने का शौक था और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसाया गया.

पीड़ित महिला का बेटा मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलता था. इसी दौरान उसकी पहचान एक अनजान व्यक्ति से हुई. पहले दोनों के बीच बातचीत सिर्फ गेमिंग प्लेटफॉर्म तक सीमित रही, लेकिन कुछ समय बाद यह बातचीत इंस्टाग्राम पर शिफ्ट हो गई. आरोपी ने धीरे-धीरे बच्चे से दोस्ती बढ़ाई और मीठी-मीठी बातों से उसका भरोसा जीत लिया.

महिला के खाते से उड़ाए 10 लाख से ज्यादा रुपये

जब आरोपी को लगा कि बच्चा पूरी तरह उसके प्रभाव में आ चुका है, तो उसने चालाकी से बच्चे से उसकी मां की ई-मेल आईडी और पासवर्ड पूछ लिया. बच्चे ने बिना किसी संदेह के यह जानकारी उस अनजान व्यक्ति को दे दी.

ई-मेल आईडी और पासवर्ड मिलते ही ठगों ने महिला के मोबाइल और बैंक खाते तक पहुंच बना ली. इसके बाद अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए खाते से कुल 10 लाख 85 हजार रुपये निकाल लिए गए. हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए ओटीपी नहीं आया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

जब महिला को खाते से इतनी बड़ी रकम गायब होने की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत अजमेर साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. जांच अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. पुलिस इंस्टाग्राम अकाउंट्स और बैंक खातों की गहन जांच कर रही है.

