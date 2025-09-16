scorecardresearch
 

Feedback

गुजरात कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने तैयार किया पॉलिटिकल-फिटनेस टेस्ट

राहुल गांधी गुजरात में बीजेपी को आने वाले चुनाव में शिकस्त देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं. उनका जोर कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को खुद जैसा अनुशासित और फिट बनाने पर है - राहुल गांधी का अगला गुजरात दौरा 18 सितंबर को है.

Advertisement
X
जूनागढ़ के कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को बताया बीजेपी को हराने का नुस्खा. (Photo: PTI)
जूनागढ़ के कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को बताया बीजेपी को हराने का नुस्खा. (Photo: PTI)

राहुल गांधी अभी अभी गुजरात होकर आए हैं, और फिर से जाने वाले हैं. असल में, गुजरात में कांग्रेस के शहर और जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया था, और उसके बाद राहुल गांधी ने बीजेपी को गुजरात की सत्ता से बेदखल करने के उपाय कांग्रेस पदाधिकारियों को बताया. 

बीते सात महीने में राहुल गांधी पांच बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं, जिसमें एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करना भी शामिल है. अगला दौरा 18 सितंबर को होने वाला है, जब राहुल गांधी कांग्रेस के शहर और जिला अध्यक्षों से नये सिरे से संवाद करेंगे. प्रशिक्षण का अगला सत्र सवाल जवाब वाला होगा. हाल के दौरे में राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो क्लास ली थी, समझ लीजिए अगली बार टेस्ट लेंगे. 

कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी से मालूम हुआ है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी तरफ से वो हर बात समझाने की कोशिश की, जिस पर अमल किया जाए तो 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस शिकस्त दे सकती है. राहुल गांधी ने नेताओं से आपसी मतभेद भुलाकर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करने की अपील की. राहुल गांधी का पूरा जोर इसी बात पर था कि किस तरह कांग्रेस को फिर से मजबूती खड़ा किया जाए, और लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कराया जाए. 

सम्बंधित ख़बरें

Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 16 सितंबर, मंगलवार की अहम खबरें 
Rahul Gandhi
राहुल गांधी को गुरुद्वारे में सिरोपा देना मंजूर नहीं, SGPC ने शुरू की जांच, दोषियों पर होगा एक्शन 
Rahul Gandhi in Punjab, meeting with flood victims.
पंजाब दौरे पर राहुल गांधी, बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात 
Bihar Election 2025
विरोधियों से पहले अपनों से दो-दो हाथ... NDA और INDIA ब्लॉक में सीट बंटवारे पर कहां फंसा पेच? 
tejashwi yatra after rahul gandhi congress yatra
Rahul Gandhi के बाद Tejashwi की ‘बिहार अधिकार यात्रा’ 
Advertisement

जूनागढ़ पहुंचे राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में शहर और जिला अध्यक्षों के साथ चार घंटे संवाद किया है - और जो कुछ समझाया उसके बारे में जानकर तो यही लगता है कि वो उनको भी अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं. 

जंग जीतने के लिए योद्धा को योग्य होना होगा

1. 2022 के गुजरात चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में मोटिवेशनल स्पीच दी थी, और इस बार भी उसी की झलक मिल रही है. राहुल गांधी ने गुजरात की जंग जीतने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मनोबल ऊंचा रखने का संदेश दिया है. 

2. राहुल गांधी का फिटनेस पर खासा जोर रहता है. चुनाव कैंपेन के दौरान भी देखा गया है कि वो अपना रूटीन स्किप नहीं करते. और, कांग्रेस नेताओं को भी अब राहुल गांधी की यही सलाहियत है कि वो शारीरिक तौर पर खुद को चुस्त-दुरुस्त रखने की कोशिश करें. 

राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाया है कि राजनीति में मनोबल ऊंचा रखने के साथ साथ शारीरिक रूप से मजबूत होना भी जरूरी है. 

3. राहुल गांधी मार्शल आर्ट भी जानते हैं. आइकिडो मार्शल आर्ट में राहुल गांधी को ब्लैक बेल्ट हासिल है. कांग्रेस पदाधिकारियों के प्रशिक्षण कैंप में राहुल गांधी ने सेल्फ डिफेंस के कई गुर भी सिखाए, और ऐसा करने के लिए हौसलाअफजाई भी की. 

Advertisement

18 सितंबर को कांग्रेस पदाधिकारियों का टेस्ट होगा

राहुल गांधी ने शहर और जिलाध्यक्षों को अपनी तरफ से होम वर्क भी दे डाला है. कहा है, 18 सितंबर को फिर आऊंगा, तब इस पर चर्चा करेंगे. 

राहुल गांधी ने सलाह दी है कि संगठन के संबंध में शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्ष पांच सवालों के जवाब ढूंढ कर रखें. कांग्रेस की विचारधारा और संगठन से जुड़ी बाकी वे सारी बातें जो उनको जानना जरूरी है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और बताना होगा. वैसे भी ट्रेनिंग तो ऐसी ही होती है.

राहुल गांधी की सलाह है कि शहर और जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति तैयार करें, और बूथ स्तर पर वोट चोरी की कोशिशों को नाकाम करने के लिए तैयारी करें. राहुल गांधी का कहना है कि बूथ स्तर पर मजबूत हो जाने से ही संगठन मजबूत हो सकता है. 

बात तो सही है. बीजेपी भी तो गुजरात में ऐसे ही मजबूत हुई है. और, गुजरात में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट साथी अमित शाह ने जिस तरह बीजेपी के लिए बूथ मजबूत किया, कालांतर में देश भर में वही नुस्खा आजमाया. अब भी चुनावों के दौरान मोदी और शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं बूथ जीतने की ही सलाह देते रहे हैं. कहते हैं, बूथ जीते तो समझो चुनाव जीत लिए.

Advertisement

राहुल गांधी की गुजरात यात्रा

बिहार की तरह ही राहुल गांधी गुजरात में भी यात्रा करने वाले हैं. फर्क ये है कि गुजरात यात्रा में कांग्रेस नेता हर विधानसभा क्षेत्र को कवर करेंगे. गुजरात यात्रा कहां से शुरू होगी, कहां खत्म होगी और रोड मैप क्या होगा ये अभी तय होना है. राहुल गांधी की गुजरात यात्रा का रोड मैप अगले महीने तक तय फाइनल हो जाएगा. 

राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को आश्वस्त किया कि यात्रा के दौरान वो जिलाध्यक्षों के घर ही भोजन करेंगे. बोले, मैं आपके लिए भी बैठा हूं. राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया है कि गुजरात यात्रा के दौरान वो ज्यादा से ज्यादा वक्त शहर और जिला अध्यक्षों के साथ ही बिताएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement