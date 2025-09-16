गुजरात कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने तैयार किया पॉलिटिकल-फिटनेस टेस्ट

राहुल गांधी अभी अभी गुजरात होकर आए हैं, और फिर से जाने वाले हैं. असल में, गुजरात में कांग्रेस के शहर और जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया था, और उसके बाद राहुल गांधी ने बीजेपी को गुजरात की सत्ता से बेदखल करने के उपाय कांग्रेस पदाधिकारियों को बताया.

बीते सात महीने में राहुल गांधी पांच बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं, जिसमें एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करना भी शामिल है. अगला दौरा 18 सितंबर को होने वाला है, जब राहुल गांधी कांग्रेस के शहर और जिला अध्यक्षों से नये सिरे से संवाद करेंगे. प्रशिक्षण का अगला सत्र सवाल जवाब वाला होगा. हाल के दौरे में राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो क्लास ली थी, समझ लीजिए अगली बार टेस्ट लेंगे.

कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी से मालूम हुआ है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी तरफ से वो हर बात समझाने की कोशिश की, जिस पर अमल किया जाए तो 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस शिकस्त दे सकती है. राहुल गांधी ने नेताओं से आपसी मतभेद भुलाकर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करने की अपील की. राहुल गांधी का पूरा जोर इसी बात पर था कि किस तरह कांग्रेस को फिर से मजबूती खड़ा किया जाए, और लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कराया जाए.

जूनागढ़ पहुंचे राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में शहर और जिला अध्यक्षों के साथ चार घंटे संवाद किया है - और जो कुछ समझाया उसके बारे में जानकर तो यही लगता है कि वो उनको भी अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं.

जंग जीतने के लिए योद्धा को योग्य होना होगा

1. 2022 के गुजरात चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में मोटिवेशनल स्पीच दी थी, और इस बार भी उसी की झलक मिल रही है. राहुल गांधी ने गुजरात की जंग जीतने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मनोबल ऊंचा रखने का संदेश दिया है.

2. राहुल गांधी का फिटनेस पर खासा जोर रहता है. चुनाव कैंपेन के दौरान भी देखा गया है कि वो अपना रूटीन स्किप नहीं करते. और, कांग्रेस नेताओं को भी अब राहुल गांधी की यही सलाहियत है कि वो शारीरिक तौर पर खुद को चुस्त-दुरुस्त रखने की कोशिश करें.

राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाया है कि राजनीति में मनोबल ऊंचा रखने के साथ साथ शारीरिक रूप से मजबूत होना भी जरूरी है.

3. राहुल गांधी मार्शल आर्ट भी जानते हैं. आइकिडो मार्शल आर्ट में राहुल गांधी को ब्लैक बेल्ट हासिल है. कांग्रेस पदाधिकारियों के प्रशिक्षण कैंप में राहुल गांधी ने सेल्फ डिफेंस के कई गुर भी सिखाए, और ऐसा करने के लिए हौसलाअफजाई भी की.

18 सितंबर को कांग्रेस पदाधिकारियों का टेस्ट होगा

राहुल गांधी ने शहर और जिलाध्यक्षों को अपनी तरफ से होम वर्क भी दे डाला है. कहा है, 18 सितंबर को फिर आऊंगा, तब इस पर चर्चा करेंगे.

राहुल गांधी ने सलाह दी है कि संगठन के संबंध में शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्ष पांच सवालों के जवाब ढूंढ कर रखें. कांग्रेस की विचारधारा और संगठन से जुड़ी बाकी वे सारी बातें जो उनको जानना जरूरी है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और बताना होगा. वैसे भी ट्रेनिंग तो ऐसी ही होती है.

राहुल गांधी की सलाह है कि शहर और जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति तैयार करें, और बूथ स्तर पर वोट चोरी की कोशिशों को नाकाम करने के लिए तैयारी करें. राहुल गांधी का कहना है कि बूथ स्तर पर मजबूत हो जाने से ही संगठन मजबूत हो सकता है.

बात तो सही है. बीजेपी भी तो गुजरात में ऐसे ही मजबूत हुई है. और, गुजरात में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट साथी अमित शाह ने जिस तरह बीजेपी के लिए बूथ मजबूत किया, कालांतर में देश भर में वही नुस्खा आजमाया. अब भी चुनावों के दौरान मोदी और शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं बूथ जीतने की ही सलाह देते रहे हैं. कहते हैं, बूथ जीते तो समझो चुनाव जीत लिए.

राहुल गांधी की गुजरात यात्रा

बिहार की तरह ही राहुल गांधी गुजरात में भी यात्रा करने वाले हैं. फर्क ये है कि गुजरात यात्रा में कांग्रेस नेता हर विधानसभा क्षेत्र को कवर करेंगे. गुजरात यात्रा कहां से शुरू होगी, कहां खत्म होगी और रोड मैप क्या होगा ये अभी तय होना है. राहुल गांधी की गुजरात यात्रा का रोड मैप अगले महीने तक तय फाइनल हो जाएगा.

राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को आश्वस्त किया कि यात्रा के दौरान वो जिलाध्यक्षों के घर ही भोजन करेंगे. बोले, मैं आपके लिए भी बैठा हूं. राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया है कि गुजरात यात्रा के दौरान वो ज्यादा से ज्यादा वक्त शहर और जिला अध्यक्षों के साथ ही बिताएंगे.

