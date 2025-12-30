scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Arthik Rashifal 30 दिसंबर 2025: वृष राशि वाले व्यवस्था पर जोर दें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Arthik Rashifal 30 December 2025 (आर्थिक राशिफल): हितलाभ बढ़ा रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन अपेक्षित रहेगा. जोखिम लेने का भाव बढ़ा रहेगा. योजनाओं गति देंगे. व्यावसायिक अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष -  आर्थिक पक्ष में सुधार आएगा. सुविधा संसाधनों को बढ़ाने पर जोर रहेगा. लेनदेन में धैर्य दिखाएंगे. दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे. नवप्रयास गति लेंगे. सबका सहयोग पाएंगे. हितलाभ बढ़ा रहेगा.


वृष -  बजट की अनदेखी करने सें बचें. भौतिक सुविधाएं व संसाधन जुटाने की कोशिश होगी. निवेश बढ़ा रहेगा. उधार के लेनदेन से बचें. नियमों का पालन बनाए रखें. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यवस्था पर जोर दें.

मिथुन -  आर्थिक विषय सकारात्मक बने रहेंगे. कामकाजी पक्ष पर बल रहेगा. वित्त प्रबंधन का लाभ लेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. नए मामलों में सक्रियता आएगी.

सम्बंधित ख़बरें

Surya Dev
शनि की राशि में सूर्य का प्रवेश, 2026 की शुरुआत में इन 4 राशियों को होगा धनलाभ
वृष राशि वाले आर्थिक सावधानी जरूर बरतें, जानें अन्य राशियों का हाल
Horoscope forecast for Aries Gemini and Virgo
आज इन राशियों को सावधान रहने की जरुरत
Tips for success and health on important days
परीक्षा या मीटिंग के लिए आज का सक्सेस मंत्र क्या?
Today is navami tithi so avoid auspicious work and worship goddess durga
आज नवमी तिथि पर क्या करें क्या न करें?

कर्क -  आर्थिक परिणाम पक्ष में बनेंगे. कारोबारी अवसरों को बल मिलेगा. धनधान्य के कार्य संवरेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर बनाए रखेंगे. शुभकार्यां को बढ़ावा देंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनी रहेगी.

सिंह - आर्थिक मामलों में संतुलित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. हितलाभ बढ़ा रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन अपेक्षित रहेगा. जोखिम लेने का भाव बढ़ा रहेगा. योजनाओं गति देंगे. व्यावसायिक अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे.

कन्या - आर्थिक पक्ष फोकस बढ़ाएं. हितलाभ साधारण रहेगा. जिम्मेदारों की सीख सलाह पर ध्यान दें. नीति नियमों का पालन करें. भेंट में सतर्कता बनाए रखें. निजी प्रयासों में सावधानी बढ़ाएं.

Advertisement

तुला - वित्तीय मामले मजबूत बने रहेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. आर्थिक उन्नति के अवसरों का भुनाएंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. कारोबारी शुभता बढ़त पर रहेगी. क्षमता से बेहतर प्रदर्शन रहेगा. उद्यम में रुचि लेंगे.


वृश्चिक -आर्थिकी साधारण रहेगी. प्रलोभनों में आने से बचें. लापरवाही में नुकसान की आशंका है. उधार से बचें. निवेश पर नियंत्रण रखें. सुरक्षा के नियमों की अवहेलना न करें. व्यवस्था पर जोर बनाए रखें.

धनु - वित्तीय अनुबंध बल पाएंगे. आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे. जोखिम लेने का भाव रहेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.


-
मकर -  आर्थिक स्तर उछाल पर रहेगा. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. व्यवस्था को संवारेंगे. उचित जगह बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में जिम्मेदारीपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. निज व्यवसाय पर ध्यान देंगे.


कुंभ - वित्तीय प्रयास पक्ष में रहेंगे. आर्थिक हितों को साधने में सफलता मिलेगी. कार्यविस्तार के भाव से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक प्रबंधन पर फोकस होगा. परंपरागत विषयों को आगे बढ़ाएंगे.


मीन -   वाणिज्यिक लाभ बढ़ाने में सफल हांगे. धन संपत्ति के प्रयासों में बेहतर स्थिति रहेगी. टीम भावना पर जोर होगा. पेशेवर परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. पैतृक गतिविधियों में तेजी बनाए रखेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement