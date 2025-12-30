scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 30 December 2025: मकर राशि वाले उतावली में निर्णय लेने से बचें, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Love Rashifal 30 December 2025 (लव राशिफल): घर का वातावरण सुखद रहेगा और आप स्वजनों के हितों के लिए काम करेंगे. आप अपने पार्टनर या परिवार को कोई सुखद सरप्राइज भी दे सकते हैं. 

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष: रिश्तों में बढ़ेगा परस्पर सहयोग
मेष राशि के जातक आज अपनों के साथ सुखद पल साझा करेंगे. आपके रिश्तों में सहयोग और सहकार की भावना बनी रहेगी. स्नेह और विश्वास के बल पर आप सभी का ख्याल रखेंगे, जिससे आपका भावनात्मक संतुलन बेहतर होगा. 

वृष: वरिष्ठों की सलाह से मिलेगी दिशा
वृष राशि वालों के लिए आज रिश्तों को मधुर बनाए रखने का दिन है. आपको वरिष्ठों से सीख और सलाह लेनी चाहिए. चर्चा के दौरान सही अवसर का इंतजार करें और जल्दबाजी दिखाने से बचें. मित्रों और भरोसेमंद साथियों की बातों को अनसुना न करें. 

मिथुन: मन की बात कहने का सही समय
मिथुन राशि के जातक आज अपने मन की बात अपनों के सामने खुलकर रख पाएंगे. घर का वातावरण सुखद रहेगा और आप स्वजनों के हितों के लिए काम करेंगे. आप अपने पार्टनर या परिवार को कोई सुखद सरप्राइज भी दे सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Surya Dev
शनि की राशि में सूर्य का प्रवेश, 2026 की शुरुआत में इन 4 राशियों को होगा धनलाभ
वृष राशि वाले व्यवस्था पर जोर दें, जानें क्या कहती है आपकी राशि
वृष राशि वाले आर्थिक सावधानी जरूर बरतें, जानें अन्य राशियों का हाल
Horoscope forecast for Aries Gemini and Virgo
आज इन राशियों को सावधान रहने की जरुरत
Tips for success and health on important days
परीक्षा या मीटिंग के लिए आज का सक्सेस मंत्र क्या?

कर्क: भावनात्मक संवाद रहेगा सुखकर
कर्क राशि वालों के लिए आज भावनात्मक संवाद बहुत ही सुखद रहने वाला है. भेंट और चर्चा के दौरान आप पहल करेंगे, जिससे संबंध और भी मजबूत होंगे. रिश्तों में सुख-शांति बनी रहेगी और प्रिय व्यक्ति से मुलाकात के अवसर बनेंगे. 

Advertisement

सिंह: पारिवारिक संबंधों में आएगी मजबूती
सिंह राशि के जातक आज अपने प्रियजनों की भावनाओं का पूरा सम्मान करेंगे. परिचितों से बात करते समय आपकी विनम्रता रिश्तों को और करीब लाएगी. निजी रिश्तों में वृद्धि होगी और पारिवारिक बंधन पहले से अधिक मजबूत होंगे.

कन्या: सजगता और सामंजस्य पर दें जोर
कन्या राशि वालों को आज प्रेम संबंधों में अधिक सजग रहने की आवश्यकता है. अपनों के साथ थोड़ी असहजता महसूस हो सकती है, इसलिए सूझबूझ से काम लें. किसी से भी मिलने के लिए पर्याप्त समय निकालें.  आदर-सत्कार का भाव रखें.

तुला राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन शानदार है. घर में खुशियां रहेंगी और आप परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखेंगे. रिश्तों को लेकर आप काफी सजग रहेंगे और मन के मामलों में धैर्य दिखाएंगे. दूसरों की मदद करने की आपकी भावना रिश्तों में सामंजस्य पैदा करेगी. 

वृश्चिक: भावनात्मक सूझबूझ से सुलझेंगे मामले
वृश्चिक राशि वालों को आज अपनों की बातों को अनसुना करने की गलती नहीं करनी चाहिए. भावनात्मक सूझबूझ का परिचय दें और अपनों की खुशी के लिए प्रयास जारी रखें. किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और रिश्तों में धैर्य बनाए रखें. 

धनु: बड़प्पन से जीतेंगे सबका दिल
धनु राशि के जातकों का व्यवहार आज रिश्तों में मिठास घोल देगा. पारिवारिक स्थितियों को बल मिलेगा और निजी संबंध मधुर बने रहेंगे. 

Advertisement

मकर: उतावली में निर्णय लेने से बचें
मकर राशि वालों को आज चर्चाओं के दौरान धैर्य और सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाने चाहिए. अपने भावनात्मक पक्ष पर फोकस रखें और रिश्तों में किसी भी प्रकार की असहजता न आने दें. जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें और घर के सदस्यों के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाएं. 

कुंभ: साझा भावना को मिलेगा बढ़ावा
कुंभ राशि के जातक आज सबके साथ मिलकर चलेंगे और पारिवारिक परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे. रिश्तों को निभाने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जिससे संबंधों में मिठास बढ़ेगी. आप अपनी बात सहजता से कह पाएंगे और साझा भावना को बढ़ावा देंगे. 

मीन: मेहमानों के सत्कार में बीतेगा समय
मीन राशि के जातकों के घर में आज हर्ष और आनंद का वातावरण रहेगा. आप खुशियों को बांटने में विश्वास रखेंगे. मित्रों के साथ सुखद समय बिताएंगे. घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, जिनके सत्कार में आप व्यस्त रहेंगे. प्रियजनों से सार्थक चर्चा होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement