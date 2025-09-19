प्रशांत किशोर क्या BJP के भूमिहार-ब्राह्मण वोटों में सेंध लगा रहे हैं? इन तीन घटनाओं पर गौर करिए

बिहार की राजनीति जातिगत समीकरणों का खेल मैदान रही है. पिछड़ी और अति पिछड़ी राजनीति के केंद्र में आने के चलते सवर्ण जातियां भूमिहार ब्राह्मण (लगभग 2.86% आबादी) और ब्राह्मण (3.65%) का महत्व पिछले कुछ दशकों में कम होता गया. पर जब से फैसला एक परसेंट से भी कम वोटों का रह गया है तब से सवर्ण वोट सभी दलों के लिए निर्णायक हो गए हैं.

अमूमन मिथलांचल का एरिया छोड़ दें तो ब्राह्मण-भूमिहार मिलकर ही वोट करते हैं. लेकिन, बिहार के अलग-अलग इलाकों में भूमिहार जाति का यादव, राजपूत और कुशवाहा–कुर्मी जातियों के साथ राजनीतिक दुश्मनी रही है. ये समुदाय रोहतास, भोजपुर, बेगूसराय, गया और समस्तीपुर जैसे जिलों में BJP का मजबूत वोट बैंक हैं. 2020 विधानसभा चुनावों में NDA ने इन क्षेत्रों में 70-80% समर्थन हासिल किया. लेकिन 2025 चुनावों से पहले, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) ने इन वोटों में सेंध लगाने की रणनीति अपनाई है.

PK खुद ब्राह्मण पांडे उपनाम धारी, रोहतास के कोनार गांव से हैं, और उनकी 'बिहार बदलाव यात्रा' ने ऊंची जातियों के युवाओं, पेशेवरों और असंतुष्ट वोटरों को आकर्षित किया है. हाल ही में एक प्रमुख राष्ट्रीय चैनल के सर्वे के अनुसार भूमिहार-ब्राह्मण वोटों में NDA का समर्थन 65% से गिरकर 52% रह गया है. जबकि 18-22% युवा PK की ओर झुक रहे हैं. यह केवल आंकड़े ही नहीं बता रहे हैं, बिहार में पिछले दिनों हुई कुछ राजनीतिक घटनाएं भी इसी ओर इशारा कर रही हैं.

1-पीके की बेगूसराय रैली में उमड़ी भीड़

बेगूसराय बिहार का एक ऐसा जिला है, जहां जातिगत समीकरण NDA के पक्ष में रहता है. यहां भूमिहार लगभग 20% के करीब हैं तो ब्राह्मण करीब 10% हैं . जाहिर है कि कुल 30 प्रतिशत वोट किसी भी दल के लिए निर्णायक होता है. 2020 चुनावों में भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन ने यहां की कुल सात में तीन सीटें जीत ली थीं. गिरिराज सिंह जैसे नेता यहां का केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करते हैं. लेकिन PK, जो खुद ब्राह्मण पृष्ठभूमि से हैं बीजीपी के इस किले पर सेंध लगाने के लिए तैयार हैं. 10 सितंबर को बछवाड़ा में PK की 'बदलाव सभा' ने स्थानीय राजनीति को हिला कर रख दिया. रैली का आयोजन बछवाड़ा प्रखंड के मैदान में हुआ, जहां PK ने 2 घंटे से ज्यादा भाषण दिया. भारी भीड़ जुटी जिसमें ज्यादातर युवा और भूमिहार-ब्राह्मण समाज के लोग शामिल थे.

PK ने NDA पर तीखा प्रहार किया.उन्होंन कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं, और भाजपा उनका कवच-कुंडल बनी हुई है. बेगूसराय जैसे जिलों में फैक्टरियां क्यों नहीं? पलायन क्यों? उन्होंने 'राइट टू रिकॉल' विधेयक और 50 लाख रोजगार का वादा दोहराया, जो ऊंची जातियों के शहरी युवाओं को आकर्षित करता है. रैली में PK ने कहा, मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि बिहार विकसित होगा, लेकिन 10 साल बाद भी हम मजदूरी के लिए दिल्ली जा रहे हैं. जाहिर है कि प्रशांत किशोर की बातें युवाओं को लुभा रही हैं. भीड़ में नारे लगे बदलाव लाओ, बिहार बचाओ. लेकिन विवाद भी हुआ. स्थानीय भाजपा नेता ने इसे वोट-कटवा रैली कहा, जबकि PK समर्थकों ने इसे भूमिहार जागरण बताया.

2-भूरा बाल साफ करो कि फिर से उठने लगी गूंज

पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह ने फिर से 'भूरा बाल साफ करो' नारे को जीवंत कर दिया है. मुजफ्फरपुर में रघुवंश प्रसाद सिंह की 5वीं पुण्यतिथि सभा (13 सितंबर) में उन्होंने कहा, सिंहासन पर कौन बैठेगा, ये 'भूरा बाल' तय करेगा.

यहां 'भूरा बाल' से तात्पर्य ऊपरी जातियों भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला (कायस्थ) से है, जो बिहार की कुल आबादी का 10.57 प्रतिशत हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से 30% सांसदों और 26% विधायकों को चुनने में निर्णायक हैं. 2020 चुनावों में 1% वोट अंतर से जीत-हार तय हुई थी, और आनंद का दावा है कि अगड़ी जातियों का वोट फिर से 'भूचाल' लाएगा.

दरअसल, जुलाई के महीने में 10 तारीख को गया में आरजेडी का एक कार्यक्रम था. इस कार्यक्रम में आरजेडी के एक स्थानीय नेता ने भूरा बाल साफ करो के नारे का जिक्र करते हुए कहा था कि इसकी वापसी का समय आ गया है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 17 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल से आरजेडी के इस नेता का वीडियो शेयर किया था.

इस वीडियो में आरजेडी की टोपी पहने बुजुर्ग से नजर आने वाले नेता जी भूरा बाल नारे का मतलब समझाते नजर आ रहे हैं. बीजेपी ने भूरा बाल को लेकर फेसबुक पर भी अपने पेज से पोस्ट किया था. 17 जुलाई को शेयर की गई इस पोस्ट में लिखा है कि भूरा बाल साफ करो कोई नारा नहीं, बल्कि लालू यादव की सोची-समझी साजिश थी. बिहार के सवर्ण समाज को जातियों में तोड़ने की, नफरत की राजनीति करने की.

दरअसल भारतीय जनता पार्टी हो या आनंद मोहन हों, सभी को लगता है कि सवर्णों का वोट इस बार प्रशांत किशोर और कांग्रेस में कुछ बंट रहा है. इसलिए लालू यादव के जंगलराज के दिनों की याद को ताजा करने के लिए भूरा बाल साफ करो की चर्चा तेज हो गई है. जाहिर है कि यह सवर्णों को यह समझाने की कोशिश है कि वो दिन याद करो जब तुम्हें साफ करने की कोशिश हो रही थी. अधिकतर सवर्ण युवकों ने बिहार छोड़कर दिल्ली-मुंबई-बेंगलुरू की राह पकड़ ली थी.मतलब साफ है कि कहीं न कहीं एनडीए नेताओं में यह डर सताने लगा है कि सवर्णों के वोट कट रहे हैं.

3- अमित शाह का बेगुसराय दौरा

बुधवार को पटना में बैठक के बाद गृह मंत्री शाह रोहतास के डेहरी पहुंचे और शाहाबाद क्षेत्र के जिलों के साथ ही कुल 11 जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया. इसके बाद शाह बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप पहुंचे, जहा उन्होंने मुंगेर और पटना प्रखंड के करीब 2500 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया. जाहिर है कि यूं ही नहीं गृहमंत्री यहां एक एक कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं. इसके सियासी मायने बहुत गहरे हैं. बीजेपी को यह समझ में आ गया है कि भूमिहार और ब्राह्मणों के वोट इस बार बहुत कट सकते हैं .

शाह की सबसे अधिक चर्चा उनके बेगूसराय दौरे के लिए हो रही है. बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह केंद्र सरकार में मंत्री हैं. इसके बावजूद आखिर गृहमंत्री को क्यों आना पड़ा? जिले में कुल मिलाकर सात सीटें हैं और इन सात में से तीन सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते थे.जबकि यहां भूमिहार और ब्राह्मणों बीजेपी के कोर वोटर्स हैं.

इसलिए बेगूसराय में किला दुरुस्त करने खुद बीजेपी के चुनावी चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह को उतरना पड़ा. शाह का उतरना यह बताता है कि भूमिहार बेल्ट की चुनावी फाइट को बीजेपी और एनडीए कितनी गंभीरता से ले रहा है.कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की रणनीति से सबसे अधिक नुकसान बीजेपी को ही हो रहा है .

दरअसल बेगूसराय बीजेपी में कई गुट हो गए हैं. केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह का अपना गुट है, तो वहीं एक गुट पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का भी है.पूर्व एमएलसी रजनीश राय का गुट भी सक्रिय नजर आ रहा है. जाहिर है कि शाह के मैदान में उतरने से उम्मीद की जा रही है कि ये गुट एकजुट हो सकेंगे.

यहां के भूमिहार मतदाताओं की एक नाराजगी और भी है . लोकसभा चुनाव में जहानाबाद सीट से जेडीयू उम्मीदवार की हार के लिए सीएम नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी ने भूमिहार मतदाताओं को ही जिम्मेदार बता दिया था.इसे लेकर बेगूसराय के भूमिहारों में नाराजगी स्वाभाविक है. हो सकता है कि शाह के दौरे के बाद नाराजगी कुछ दूर हुई हो.



---- समाप्त ----