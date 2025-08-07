राहुल गांधी के डिनर से पहले SIR पर AAP का साथ आना INDIA ब्लॉक के लिए कितना फायदेमंद

राहुल गांधी के 'सच्चे भारतीय' होने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भले ही परेशान करने वाली हो, लेकिन SIR के मुद्दे पर INDIA ब्लॉक का एकजुट हो जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है - वरना, महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद तो राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे थे. ममता बनर्जी ने विरोध का स्वर तेज किया, तो लालू यादव और शरद पवार जैसे नेता उनके साथ खड़े हो गये थे.

बीच बीच में राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ ऐसा कोई न कोई मुद्दा उठा ही देते हैं जिसके चलते विपक्ष साथ खड़ा हो जाता है. SIR के मुद्दे पर भी विपक्ष वैसे ही एकजुट नजर आ रहा है, जैसे बीते दिनों जाति जनगणना या आंबेडकर के मुद्दे पर देखा गया था. हालांकि, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का स्पेशल सेशन बुलाये जाने के मुद्दे पर थोड़ा बिखराव भी देखने को मिला था.

आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली चुनाव के बाद से ही बेरुखी दिखाना शुरू कर दिया था, स्पेशल सेशन की डिमांड वाले संयुक्त पत्र पर दस्तखत करने वाले राजनीतिक दलों में तो वो शामिल भी नहीं हुई. बल्कि, साफ साफ बोल दिया कि आम आदमी पार्टी का इंडिया ब्लॉक से कोई वास्ता नहीं रह गया है. अरविंद केजरीवाल की तरह तब शरद पवार की पार्टी ने भी दूरी बना ली थी, लेकिन अब माहौल थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा है.

SIR का मुद्दा ऐसा है, जिसने विपक्षी खेमे के ज्यादातर पार्टियों को साथ खड़ा कर दिया है. पूरी तरह न सही, लेकिन बिहार में चले SIR ने आम आदमी पार्टी को भी इंडिया ब्लॉक के थोड़ा करीब ला दिया है. शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी साथ देखी जा रही हैं, और तृणमूल कांग्रेस भी - और ये सब राहुल गांधी के लिए अच्छा राजनीतिक संकेत है.

राहुल गांधी का डिनर और चुनाव आयोग दफ्तर तक मार्च

7 अगस्त के डिनर के प्लान के साथ ही 8 अगस्त को चुनाव आयोग के दफ्तर तक विरोध मार्च कुछ दिन पहले ही तय हो गया था. अमूमन ऐसे आयोजन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होते रहे हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के डिनर के होस्ट राहुल गांधी हैं - और इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों के कई नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई गई है.

राहुल गांधी के डिनर में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मंजूरी मिल गई है, ऐसा बताया जा रहा है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तो दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी के कट्टर समर्थक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का शामिल होना मुश्किल बताया जा रहा है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो पितृशोक में हैं, लेकिन जेएमएम की सहभागिता तय है. वैसे ही सुप्रिया सुले भी संसद में हुए विरोध प्रदर्शनों में देखी गई हैं, इसलिए उनका भी शामिल होना तय मानकर चलना चाहिये.

आम आदमी पार्टी अभी तक सिर्फ प्रेस कांफ्रेंस में शामिल हुई है, और उसके आगे की रणनीति पर अब भी संशय के बादल मंडरा ही रहे हैं. SIR के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ भी चुनिंदा मौको पर ही साथ देखी गई है. मसलन, संसद के भीतर तो आम आदमी पार्टी SIR के खिलाफ विरोध की आवाज बनी रही, लेकिन संसद परिसर में इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई.

AAP के संगठन महासचिव संदीप पाठक उस प्रेस कांफ्रेंस में जरूर देखे गये जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, डीएमके के तिरुचि शिवा, आरजेडी के मनोज के झा, CPM के जॉन ब्रिटास और सीपीआई के पी संतोष कुमार मौजूद थे. संदीप पाठक ने भी प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया, और विपक्ष के स्टैंड का सपोर्ट किया.

राज्यसभा सांसद संजय सिंह से इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा है, क्या संदीप पाठक की विपक्ष के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने को आम आदमी पार्टी के फिर से INDIA ब्लॉक में लौट आने का संकेत है?

संजय सिंह का जवाब है, हमने कई बार साफ किया है कि आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं है, और हमारी स्थिति अब भी वही है... हमने केवल SIR के मुद्दे पर विपक्ष का समर्थन किया है, क्योंकि ये भारत में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश है.

AAP नेता संजय सिंह कहते हैं, SIR एक गंभीर मुद्दा है... बिहार में 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं… विपक्ष को इस पर चर्चा की मांग करने के अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हटना चाहिए?

डिनर और SIR के आगे क्या है इंडिया ब्लॉक का भविष्य

इंडिया ब्लॉक में किसी भी तरीके के बिखराव की वजह राहुल गांधी और कांग्रेस हैं, और इसीलिए SIR के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल, शरद पवार और ममता बनर्जी की पार्टियों का साथ आना कांग्रेस नेतृत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है - लेकिन सवाल है कि SIR के खिलाफ विपक्ष की मुहिम के बाद इंडिया ब्लॉक का भविष्य क्या होगा?

अव्वल तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही इंडिया ब्लॉक के खत्म हो जाने की बातें होने लगी थी, और बिहार चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी ने जो रुख अख्तियार किया, वो लालू परिवार को चिढ़ाने ही वाला रहा है. लेकिन, ये भी सच है कि बिहार में ही SIR के मुद्दे पर एक बार फिर आरजेडी के साथ साथ आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी साथ हो गई है. राहुल गांधी ने हाल के दिनों में SIR के मुद्दे पर आक्रामक तेवर दिखाया है. वो लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमले बोल रहे हैं, और महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक वोटों की चोरी जैसा इल्जाम लगा रहे हैं.

ममता बनर्जी की तरफ तो कांग्रेस ने मदद के हाथ बढ़ा दिये हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली का दर्द नहीं भुला पा रही है. फिर भी, इंडिया ब्लॉक को लेकर संजय सिंह की बातें कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरणें दिखा रही हैं. इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी के थोड़े नरम पड़ने की वजह पश्चिम बंगाल चुनाव हैं, तो आम आदमी पार्टी के गरम होने का कारण आने वाला पंजाब विधानसभा चुनाव है. वैसे कांग्रेस को लेकर ममता बनर्जी जैसा ही तेवर अरविंद केजरीवाल का भी है, खासकर विधानसभा चुनावों के मामले में.

ममता बनर्जी के भाषा आंदोलन को कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट मिलना दोनों दलों के बीच धधकती आग पर पानी डालने वाला ही लगता है. कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने 'बांग्लादेशी भाषा' के मुद्दे पर ममता बनर्जी के स्टैंड को सपोर्ट किया है. ये मुद्दा दिल्ली पुलिस की तरफ से बंग भवन को भेजे गये पत्र के बाद शुरू हुआ है.

अरविंद केजरीवाल के रुख को इंडियन एक्सप्रेस के एक सवाल और संजय सिंह के जवाब से समझना थोड़ा आसान हो सकता है. सवाल है, आगे चलकर क्या ऐसे और मुद्दे हो सकते हैं, जिन पर आम आदमी पार्टी विपक्ष के साथ खड़ी हो?

संजय सिंह कहते हैं, वक्त आने पर ही पता चलेगा... अगर भविष्य में भी राष्ट्रीय महत्व के ऐसे ही मुद्दे सामने आते हैं, तो हम उस वक्त स्थिति को देखते हुए विपक्ष को समर्थन देने पर फैसला करेंगे. मतलब, इंडिया ब्लॉक की दुनिया भी उम्मीदों पर ही कायम रहने वाली है.

---- समाप्त ----