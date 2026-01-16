scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ओडिशा: हाथी ने चबा लिया देसी बम, अस्पताल ले जाते हुए दर्दनाक मौत

ओडिशा के अंगुल जिले में एक छह-सात साल के नर हाथी की मौत हो गई, जिसे अवैध क्रूड बम चबाने के बाद गंभीर चोटें आई थीं. हाथी को बचाकर कपिलाश एलीफेंट रेस्क्यू सेंटर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई.

Advertisement
X
हाथी ने चबा लिया देसी बम, अस्पताल ले जाते हुए दर्दनाक मौत (Photo: itg)
हाथी ने चबा लिया देसी बम, अस्पताल ले जाते हुए दर्दनाक मौत (Photo: itg)

ओडिशा के अंगुल जिले में एक हाथी की दर्दनाक मौत हो गई. उसने कथित तौर पर अवैध रूप से रखे गए देसी बम चबा लिया था जिससे उसे गंभीर चोटें आई थीं. इस दुखद घटना की पुष्टि मंगलवार को अंगुल के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने की. घटना बंटला फॉरेस्ट रेंज के तहत बालुकटा गांव के पथरगड़ा साही के पास हुई. वन अधिकारियों के अनुसार मृत हाथी की उम्र लगभग छह से सात वर्ष के बीच थी और माना जा रहा है कि बम शिकारी जानवरों को पकड़ने या उन्हें डराने के लिए रखा गया था.

वन अधिकारियों ने बताया कि घायल हाथी को गंभीर स्थिति में पाया गया और तत्काल वन कर्मियों द्वारा बचाया गया. अंगुल, कपिलाश और सतकोसिया के पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे और आपातकालीन उपचार शुरू किया. डॉक्टरों का अनुमान था कि बम विस्फोट लगभग पांच से छह दिन पहले हुआ था, जिससे हाथी के मुँह में गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं. चोटों की गंभीरता के कारण हाथी को अत्यधिक दर्द हो रहा था और वह भोजन नहीं कर पा रहा था.

हताश वनकर्मियों ने हाथी को अधिक उन्नत इलाज के लिए कपिलाश एलीफेंट रेस्क्यू सेंटर ले जाने का निर्णय लिया. हालांकि, रास्ते में हाथी अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया. वन विभाग ने आरोपियों की पहचान करने के लिए मामले की जांच शुरू कर दी है.वन अधिकारी ने कहा,'ऐसा लगता है कि हाथी ने बम को अपने मुंह में ले लिया था.' अधिकारियों ने कहा कि यह घटना वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष के महत्व को फिर से उजागर करती है. उन्होंने स्थानीय समुदायों से अपील की है कि जंगल में किसी भी प्रकार के अवैध उपकरण न रखें और वन्यजीवों के प्रति संवेदनशील रहें.


 

सम्बंधित ख़बरें

elephant attack
जंगली हाथी के हमले में शख्स की दर्दनाक मौत, बचाने की कोशिश में पत्नी घायल
elephant
पत्नी के सामने तड़पकर दम तोड़ गए पति और दो बेटियां, घर में घुसकर हाथी ने रौंदा
अफवाह के बीच एक घर को आग के हवाले कर दिया गया.
घर में मांस होने की अफवाह से ओडिशा के सुंदरगढ़ में दो समुदायों के बीच तनाव, इंटरनेट बंद
हिंसा के बाद शहर में भारी पुलिस फोर्स तैनात. (Photo: Representational)
ओडिशा में हिंसक झड़प के मामले में एक्शन... दो आरोपियों को पकड़ा गया
BJD chief Naveen Patnaik
ओडिशा: बीजेडी ने दो विधायकों को किया सस्पेंड, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement