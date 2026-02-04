scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेवकूफी या बहादुरी? युवक ने मुंह से उठाया जहरीला किंग कोबरा, स्टंट का ये वीडियो देख कांप गए लोग

ओडिशा के बालासोर जिले के रेमुना इलाके से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें खगा नाम का युवक जिंदा किंग कोबरा के साथ बेहद खतरनाक करतब करता दिख रहा है. युवक ने सांप को हाथों से पकड़ा और मुंह से उठाया. वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसे जानलेवा और वन्यजीवों के प्रति क्रूरता बता रहे हैं.

Advertisement
X
कोबरा के साथ स्टंट करता युवक (Photo: Screengrab)
कोबरा के साथ स्टंट करता युवक (Photo: Screengrab)

ओडिशा के बालासोर जिले से सामने आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. आमतौर पर लोग सांपों से दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि वो बेहद जहरीले और जानलेवा होते हैं, लेकिन इस वीडियो में एक युवक खुलेआम मौत को चुनौती देता नजर आ रहा है.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो बालासोर जिले के रेमुना इलाके का है. वीडियो में खगा नाम का युवक भारत के सबसे जहरीले सांपों में गिने जाने वाले किंग कोबरा के साथ खतरनाक स्टंट करता दिख रहा है. दृश्य में साफ दिखता है कि खगा पहले किंग कोबरा को अपने हाथों से पकड़ता है और फिर उसे अपने मुंह से उठाता है. यह नजारा देखकर मौके पर मौजूद लोग भी दंग रह जाते हैं.

युवक ने जिंदा किंग कोबरा को मुंह से उठाया

सम्बंधित ख़बरें

Online Investment Fraud in Odisha
बड़े मुनाफे का झांसा देकर 6.16 करोड़ की ठगी, मास्टरमाइंड आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार
Government announces rare earth corridor in Odisha Kerala Andhra Pradesh and Tamil Nadu
सरकार बनाएगी रिसर्च अर्थ कॉरिडोर
Three Bangladeshis deported.
ओडिशा: 1980 से अपनी पहचान छिपकर रह रहे थे बांग्लादेशी नागरिक, अब किए गए डिपोर्ट
जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर हुआ हादसा (Photo: Representational)
ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 28 जख्मी
Odissa Religious Tension
ओडिशा में प्रेयर मीट को लेकर विवाद, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

अक्सर सपेरे सांप के फन को छूते या उसके सिर को चूमते नजर आते हैं, लेकिन मुंह से किंग कोबरा को उठाना बेहद जोखिम भरा माना जाता है. वीडियो के दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग जमा थे, जो इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे. सांप पूरी तरह जिंदा था, जिससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया था.

Advertisement

मौके पर मौजूद भीड़ ने देखा खतरनाक स्टंट

वीडियो के अंत में खगा किंग कोबरा को बेहद सामान्य तरीके से एक कपड़े के थैले में डाल देता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कई यूजर्स ने इसे गैर जिम्मेदाराना और जानलेवा हरकत बताया है. वहीं कई लोगों का कहना है कि इस तरह के स्टंट न सिर्फ इंसानी जान के लिए खतरा हैं, बल्कि यह वन्यजीवों के साथ क्रूरता भी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement