क्लास के 5 नाबालिग लड़कों ने 9वीं की छात्रा से किया गैंगरेप, बनाया अपनी ही करतूत का वीडियो

ओडिशा के बालांगीर जिले के तुरेकेला पुलिस थाना क्षेत्र में कक्षा 9 की एक छात्रा के साथ कथित तौर पर छह नाबालिग लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया. इस अपराध की गंभीरता तब सामने आई जब आरोपियों द्वारा खुद बनाया गया वीडियो इलाके में सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप पर वायरल होने लगा. फुटेज सामने आने के बाद पीड़िता के परिवार ने चुप्पी तोड़ी और तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की.

इस खुलासे से गहरे सदमे में डूबे नाबालिग लड़की के परिवार ने पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर लिखित शिकायत दर्ज कराई. परिवार की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसपी ने तुरेकेला पुलिस को तत्काल जांच शुरू करने का निर्देश दिया. पुलिस ने घटना में शामिल सभी पांच नाबालिग लड़कों को हिरासत में ले लिया है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने बारी-बारी से लड़की का बलात्कार किया, इस भयावह कृत्य को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया और बाद में वीडियो को दूसरों के साथ साझा किया. हालांकि संदिग्ध पुलिस हिरासत में हैं, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चल रही जांच के तहत अपराध की सही तारीख और स्थान की पुष्टि अभी भी की जा रही है. तुरुकेला पुलिस स्टेशन में पीएस केस नंबर 22/26, 70/77 बीएनएस, 6 पॉक्सो, 66ई आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने कहा,'छह नाबालिग आरोपियों ने एक नाबालिग का बलात्कार किया है. इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है. आगे की जांच जारी है. हम आगे की जानकारी साझा नहीं कर सकते क्योंकि सभी नाबालिग हैं.'

