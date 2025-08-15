scorecardresearch
 

Feedback

MP: पत्नी की मौत को सड़क हादसा बताकर छुपाया सच, लेकिन पोस्टमार्टम में खुला हत्या का राज

इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध मौत का मामला हत्या में बदल गया है. शुरू में इसे सड़क हादसा बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम में सिर में गोली लगने का खुलासा हुआ है. वहीं, परिजनों ने पति पर अवैध संबंध और हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
पत्नी की मौत को हादसा बताया. (Photo: Dharmendra Kumar Sharma/ITG)
पत्नी की मौत को हादसा बताया. (Photo: Dharmendra Kumar Sharma/ITG)

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले ने बड़ा मोड़ ले लिया है. घटना के बाद शुरुआती तौर पर इसे सड़क हादसा या सामान्य मृत्यु माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, मृतका के सिर में गोली लगने के सबूत मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.

मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र का है. एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतका के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का आरोप है कि मृतका के पति का किसी अन्य महिला से संबंध था, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. परिजनों को संदेह है कि इसी विवाद के चलते महिला की हत्या की गई है.

यह भी पढ़ें: बेटी को कोचिंग से लेकर लौट रही महिला से लूट करने वाले जोड़ीदार धराए, इंदौर पुलिस ने चेन और गाड़ी बरामद की

सम्बंधित ख़बरें

Indore Bilaspur Narmada Express Archana Tiwari mystery
चलती ट्रेन से लापता हुई कटनी की अर्चना तिवारी... 7 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग, सामने आईं 5 थ्योरी 
रिटायर्ड जज के घर में घुसे लुटेरे. (Photo: Screengrab)
एक ने माल समेटा, दूसरा हमले के लिए था रेडी... रिटायर्ड जज के घर डकैती का वीडियो 
archarna disappear case
वारदात: चलती ट्रेन से गायब हुई अर्चना, कैसे सुलझेगी अजीब सफर की गुत्थी 
महिला मित्र के साथ मिलकर चेन लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार.
इंदौर: बेटी को कोचिंग से लेकर लौट रही महिला से लूट करने वाले जोड़ीदार पकड़े 
ट्रेन से लापता युवती अर्चना तिवारी. (फाइल फोटो)
कटनी की अर्चना तिवारी का 6 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं, यूथ कांग्रेस ने रखा ₹51 हजार का इनाम 

पुलिस ने इस मामले में संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. जांच अधिकारी हर पहलू को खंगाल रहे हैं. चाहे वह पारिवारिक विवाद हो, व्यक्तिगत रंजिश हो या अन्य कोई कारण. फिलहाल, पुलिस पोस्टमार्टम में मिले तकनीकी साक्ष्यों और बयानबाजी के आधार पर हत्या के पीछे का मकसद तलाश रही है.

Advertisement

अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में कई अहम सुराग मिले हैं, लेकिन घटना के कारणों का स्पष्ट खुलासा अभी बाकी है. पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट और मोबाइल डेटा की मदद से असली अपराधी और हत्या की साजिश का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल, मामला गंभीर अपराध की श्रेणी में दर्ज कर पुलिस इसकी गहन जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement