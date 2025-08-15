MP: पत्नी की मौत को सड़क हादसा बताकर छुपाया सच, लेकिन पोस्टमार्टम में खुला हत्या का राज

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले ने बड़ा मोड़ ले लिया है. घटना के बाद शुरुआती तौर पर इसे सड़क हादसा या सामान्य मृत्यु माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, मृतका के सिर में गोली लगने के सबूत मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.

मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र का है. एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतका के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का आरोप है कि मृतका के पति का किसी अन्य महिला से संबंध था, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. परिजनों को संदेह है कि इसी विवाद के चलते महिला की हत्या की गई है.

पुलिस ने इस मामले में संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. जांच अधिकारी हर पहलू को खंगाल रहे हैं. चाहे वह पारिवारिक विवाद हो, व्यक्तिगत रंजिश हो या अन्य कोई कारण. फिलहाल, पुलिस पोस्टमार्टम में मिले तकनीकी साक्ष्यों और बयानबाजी के आधार पर हत्या के पीछे का मकसद तलाश रही है.

अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में कई अहम सुराग मिले हैं, लेकिन घटना के कारणों का स्पष्ट खुलासा अभी बाकी है. पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट और मोबाइल डेटा की मदद से असली अपराधी और हत्या की साजिश का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल, मामला गंभीर अपराध की श्रेणी में दर्ज कर पुलिस इसकी गहन जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है.

