बेटी को कोचिंग से लेकर लौट रही महिला से लूट करने वाले जोड़ीदार धराए, इंदौर पुलिस ने चेन और गाड़ी बरामद की

MP News: इंदौर में एक महिला से मारपीट कर उसकी सोने की चेन लूटने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की पहचान राज तरानी और वर्षा पंवार के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी और लूटी गई सोने की चेन भी बरामद कर ली है.

तिलकनगर थाना पुलिस के अनुसार, निधि गर्ग रोजाना की तरह अपनी बेटी नविशा को कोचिंग से एक्टिवा पर लेकर लौट रही थीं. जब वह स्कीम नं. 140 के पास पहुंचीं, तभी पीछे से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई जिसमें एक पुरुष चालक के साथ पीछे एक महिला बैठी थी. गाड़ी सवारों ने एक्टिवा को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे निधि गर्ग और उनकी बेटी सड़क पर गिर पड़ीं.

इसी दौरान आरोपी महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भागने लगे. जब निधि गर्ग ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और मौके से फरार होने की कोशिश की. लेकिन हड़बड़ाहट में आरोपी अपनी गाड़ी सहित गिर पड़े, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों और तिलकनगर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा.

एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है.

