'मुझे बर्बाद करेगा? चल तू आजा...', प्रेमी का गिरेबान पकड़ पुलिस कंट्रोल रूम में खींच लाई युवती

उज्जैन के पुलिस कंट्रोल रूम में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक युवती अपने प्रेमी को खींचते हुए वहां पहुंची और शादी से मुकरने व धोखा देने के आरोप लगाए. युवती ने युवक और उसके परिवार पर धमकाने का आरोप लगाया. मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों को महिला थाने भेज दिया.

प्रेमी का गिरेबान पकड़ पुलिस कंट्रोल रूम में खींच लाई युवती (Photo: itg)
प्रेमी का गिरेबान पकड़ पुलिस कंट्रोल रूम में खींच लाई युवती (Photo: itg)

मध्य प्रदेश के उज्जैन में बुधवार देर शाम पुलिस कंट्रोल रूम उस वक्त अफरातफरी का केंद्र बन गया, जब एक युवती अपने कथित प्रेमी को जबरन खींचते हुए वहां पहुंच गई और जमकर हंगामा किया. रोती-बिलखती युवती युवक का गिरेबान पकड़कर पुलिसकर्मियों से न्याय की गुहार लगाती रही और आरोप लगाया कि युवक पांच साल तक शादी का झांसा देकर अब उसे बर्बाद करने पर तुला है.

कंट्रोल रूम में मौजूद लोगों के सामने युवती ने आरोप लगाया कि युवक शादी से पीछे हट रहा है और दूसरी महिला से संबंध बना रहा है. युवती का कहना था कि वह युवक के घर भी जाती रही है, परिवार के सभी सदस्य उसे जानते हैं, लेकिन अब अचानक उसे धोखा दिया जा रहा है. युवती की जिद थी कि उसे वरिष्ठ अधिकारी से मिलकर अपनी पूरी बात रखनी है.

हंगामे के दौरान युवती ने युवक के भाई पर भी गंभीर आरोप लगाए. उसने कहा कि युवक का भाई, जो पेशे से वकील है, उसे लगातार धमकियां दे रहा है. युवती का आरोप है कि भाई ने कहा था कि अगर वह थाने गई तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है. इसके साथ ही नौकरी से निकलवाने तक की धमकी दिए जाने का भी आरोप युवती ने लगाया.

युवती ने बताया कि वह पहले भी थाने आ चुकी है और शादी को लेकर लिखापढ़ी कराने की मांग कर चुकी है. उसका दावा है कि युवक दूसरी युवती के साथ भी रिश्ते में है और उसके पास इससे जुड़े सबूत मौजूद हैं. इसी बात को लेकर दोनों के बीच लगातार विवाद चल रहा है.

वहीं युवक  आरोपों को लेकर अलग पक्ष रखा.  उसका कहना है कि वह शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन युवती का व्यवहार ठीक नहीं है. उसने आरोप लगाया कि युवती सरेआम सड़क पर मारपीट और गाली-गलौज करती है, जिससे वह खुद को असुरक्षित महसूस करता है. दूसरी युवती के साथ संबंधों के सवाल पर युवक ने कहा कि वह केवल दोस्ती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं.

मामले की गंभीरता को देखते हुए कंट्रोल रूम में मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को महिला थाने भेज दिया. महिला थाना प्रभारी ने बताया कि युवती पहले भी शिकायत लेकर आई थी. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.
 

