उज्जैन में बजरंग दल कार्यकर्ता की पिटाई से भड़का तनाव, भीड़ ने किया पथराव, बस-दुकानों में तोड़फोड़

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक हिंदूवादी नेता की पिटाई के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. आक्रोशित भीड़ ने थाने का घेराव किया और दुकानों के साथ ही वाहनों में भी तोड़फोड़ की. घटना उज्जैन जिले के तराना तहसील क्षेत्र की है. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस का दावा है कि हाला नियंत्रण में है.

जानकारी के मुताबिक उज्जैन के तराना निवासी बजरंग दल के सदस्य सोहन ठाकुर का गुरुवार की शाम बस को रास्ता देने की बात को लेकर कुछ लोगों से कहासुनी हो गई. मदारबढ़ इलाके में हुई कहासुनी देखते ही देखते विवाद में बदल गई और बात मारपीट तक जा पहुंची. दूसरे पक्ष के लोगों ने सोहन पर हमला कर दिया. सोहन को दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर पीटा.

सोहन की पिटाई करने वाले लोग दूसरे समुदाय के थे. घटना की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठन के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और जमकर उत्पात मचाया. आक्रोशित लोगों ने बसों और अन्य वाहनों के साथ ही बस स्टैंड क्षेत्र की दुकानों में भी तोड़फोड़ की. तब तक दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर जुट गए और दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ.

सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हुआ और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. उज्जैन के पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रदीप शर्मा ने हालात नियंत्रण में होने का दावा करते हुए कहा है कि इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. तराना बस स्टैंड क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन तनाव की स्थिति बनी हुई है.

मामला हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता की पिटाई से जुड़ा होने के कारण पुलिस प्रशासन सतर्क है. वहीं, घायल बजरंग दल कार्यकर्ता सोहन ठाकुर को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. उज्जैन जिला अस्पताल में सोहन का उपचार चल रहा है.

