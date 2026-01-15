scorecardresearch
 
उज्जैन में CM मोहन यादव का 'अंदाज-ए-खास'... देवगुरु की पूजा के बाद टपरी पर पी चाय

MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में देवगुरु बृहस्पति मंदिर में पूजन किया और तेलीवाड़ा में आम लोगों के साथ चाय पी. उन्होंने 34 करोड़ के निर्माणाधीन गीता भवन का निरीक्षण कर अप्रैल तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए.

उज्जैन के तेलीवाड़ा में चाय पीते CM.(Photo:Screengrab)
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहलाते हैं, जो उनकी दिनचर्या में भी स्पष्ट झलकता है. उज्जैन प्रवास पर आए सीएम यादव गुरूवार सुबह गोला मंडी स्थित देवगुरु श्री बृहस्पति मंदिर पहुंचे और सपत्निक भगवान बृहस्पति के दर्शन कर पूजन किया.

मंदिर में देवगुरू बृहस्पति शिवलिंग स्वरूप में विराजित हैं. सीएम ने जनकल्याण और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए देवगुरू का अभिषेक किया व आरती उतारी.

इसके बाद सीएम यादव अपनी चिर परिचत शैली में तेलीवाड़ा स्थित एक चाय की दुकान जा पहुंचे, जहां उन्होंने नगरवासियों के साथ चाय पीते हुए चर्चा की और उनका कुशलक्षेम भी जाना. सीएम ने चाय पीने के बाद दुकान संचालक को पैसा भी दिया.

यहां के बाद CM मोहन यादव शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के समीप निर्माणाधीन गीता भवन का अवलोकन करने पहुंचे. जहां जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों ने निर्माण संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि यह भवन जी प्लस टू निर्मित किया जा रहा है, जिसकी कुल क्षमता 1250 सीटर होगी.

अप्रैल 2026 में इसके पूर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. गीता भवन का निर्माण 5.11 एकड़ में किया जा रहा है और इसकी लागत लगभग 34 करोड रुपए है और इसकी निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी पीआईयू है.

यहां सीएम ने कार्य को तय समय और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए. इसके बाद प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए रवाना हो गए.

