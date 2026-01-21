उज्जैन: हमारी अधूरी कहानी…इंस्टाग्राम पर 'रील' डाली और कपल्स ने शिप्रा के ब्रिज से लगा दी छलांग

मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां इंस्टाग्राम पर भावुक गीत के साथ स्टेटस डालने के बाद एक प्रेमी युगल ने पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. सूखी शिप्रा नदी में करीब 50 फीट नीचे गिरने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.

और पढ़ें

क्या है पूरा मामला?

यह घटना तपोभूमि चौराहे से चंदेसरी के बीच बने शिप्रा नदी ब्रिज की है. मंगलवार सुबह करीब 8 बजे राहगीरों ने ब्रिज पर एक मोटरसाइकिल को लावारिस हालत में खड़ा देखा. शक होने पर लोगों ने पुल के नीचे झांका, जहां नदी तल में पत्थरों पर एक युवक और एक युवती अचेत अवस्था में पड़े दिखाई दिए. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद नागझिरी और नानाखेड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों की मौत हो चुकी थी. मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर मृतकों की पहचान अर्जुन बोड़ाना (21 वर्ष) और डॉली चंद्रवंशी (16 वर्ष) के रूप में हुई. दोनों खाचरौद तहसील के पास स्थित चापाखेड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया और परिजनों को सूचना दी.

Advertisement

जानकारी के अनुसार अर्जुन और डॉली सोमवार शाम से ही लापता थे. युवती के नाबालिग होने के कारण उसके परिजन खाचरौद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे थे. इसी बीच मंगलवार सुबह यह दुखद खबर सामने आई.

मौत से पहले किया था पोस्ट

मौत से पहले अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टेटस भी पोस्ट किया था. इस वीडियो में अर्जुन और डॉली शिप्रा नदी के उसी पुल पर खड़े नजर आ रहे हैं, जहां से दोनों ने छलांग लगाई. स्टेटस में रोने वाला इमोजी, “मिस यू” लिखा हुआ था और बैकग्राउंड में “हमारी अधूरी कहानी” गीत चल रहा था. जिस स्थान पर यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया, वहीं से दोनों के शव बरामद हुए.

घटना को लेकर श्वेता गुप्ता, सीएसपी उज्जैन ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल नानाखेड़ा थाने में मर्ग कायम कर जांच जारी है.

---- समाप्त ----