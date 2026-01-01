scorecardresearch
 
गोल्ड कारोबारी और पत्नी के साथ घर में तीसरा शख्स… MP के मंदसौर में ट्रिपल मर्डर की खौफनाक कहानी

मंदसौर में रात एक मकान के भीतर गोली चलने से सनसनी फैल गई. घटना में गोल्ड कारोबारी दिलीप जैन, उनकी पत्नी रेखा जैन और एक बाहरी व्यक्ति विकास सोनी की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने पिस्तौल और चाकू बरामद किए हैं. लेन-देन विवाद की आशंका है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है.

गोल्ड कारोबारी दिलीप जैन और उनकी पत्नी रेखा दोनों की मौत हो गई (Photo ITG)
मंदसौर शहर के व्यस्ततम इलाके में एक मकान के भीतर अचानक गोलियां चलने की आवाजें गूंजीं. कुछ ही पलों में यह आवाज पूरे इलाके में सनसनी बन गई. फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के घरों से लोग बाहर निकल आए और देखते ही देखते घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक खबर फैल चुकी थी कि घर के अंदर तीन लोगों की मौत हो चुकी है.

इस दिल दहला देने वाली घटना में एक गोल्ड कारोबारी, उसकी पत्नी और एक बाहरी व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. तीनों के शव घर के अंदर खून से लथपथ हालत में पड़े मिले. यह नजारा देखने वाले लोग सिहर उठे. घटना की सूचना मिलते ही एसपी विनोद कुमार मीणा, एडिशनल एसपी टी.एस. बघेल सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने सबसे पहले क्षेत्र को पूरी तरह सील किया ताकि कोई सबूत नष्ट न हो. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया.

घर के अंदर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को जब्त कर लिया गया है और उनके फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मौके से एक पिस्तौल और एक चाकू बरामद किया गया है. इन हथियारों की जांच की जा रही है कि किस हथियार का इस्तेमाल किस पर किया गया और गोली किसने चलाई. हालात को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.

पुलिस की प्राथमिक जांच में मृतकों की पहचान दिलीप जैन, उनकी पत्नी रेखा जैन और एक बाहरी व्यक्ति के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दिलीप जैन का सोने-चांदी का कारोबार था और वे इलाके में एक जाना-पहचाना नाम थे. तीसरे मृतक की पहचान राजस्थान निवासी विकास सोनी के रूप में की जा रही है. हालांकि पुलिस का कहना है कि पहचान की औपचारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी. तीनों शवों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि किसकी मौत गोली लगने से हुई और किस पर किस हथियार से हमला किया गया.

लेन-देन का विवाद या कुछ और?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शुरुआती जांच में इस वारदात की वजह बड़े स्तर पर लेन-देन से जुड़ा विवाद हो सकता है. जानकारी के मुताबिक घटना से पहले तीनों के बीच तीखी बहस हुई थी. यह बहस किस बात को लेकर हुई, अभी इसका खुलासा नहीं हो सका है. सवाल यह भी है कि क्या विकास सोनी हथियार लेकर दंपत्ति के घर आया था या घर में पहले से मौजूद हथियारों का इस्तेमाल किया गया.

फिलहाल पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हैं 

- सबसे पहले किस पर हमला हुआ?

- गोली किसने चलाई?

क्या यह आपसी झगड़े का नतीजा था या पहले से सोची-समझी साजिश?

तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी की असली वजह क्या थी?

इन सभी पहलुओं पर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है. एसपी विनोद कुमार मीणा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, पुलिस को करीब रात 8:30 बजे सूचना मिली थी कि एक घर के अंदर गोलियों की आवाज आई है. मौके पर पहुंचने पर कमरे के अंदर तीन लोग मृत अवस्था में पाए गए. जांच में यह सामने आया कि मृतकों में पति-पत्नी और एक बाहरी व्यक्ति शामिल हैं. मौके से एक पिस्तौल और एक चाकू बरामद हुआ है. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. घर में लगे सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए गए हैं और हर एंगल से जांच की जा रही है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, स्थिति और स्पष्ट होगी.

