छोटी काशी में साहित्य का महाकुंभ... 1000 आकाशदीपों के साथ 'सीतामऊ साहित्य महोत्सव' का भव्य आगाज

Sitamau Sahitya Mahotsav 2026: छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध सीतामऊ नगर में 29 से 31 जनवरी तक आयोजित होने वाले तीन दिवसीय सीतामऊ साहित्य महोत्सव के भव्य आगाज पर 1000 आकाशदीप आकाश में उड़ाए गए और आकर्षक आतिशबाजी की गई.

लदूना तालाब पर बिखरी साहित्य और संस्कृति की छटा.(Photo:ITG)
MP News: मंदसौर जिले की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाइयां देने के लिए सीतामऊ साहित्य महोत्सव के द्वितीय संस्करण का मंगलवार को शानदार आगाज हुआ. लदूना तालाब स्थित सेवाकुंज परिसर में आयोजित इस उद्घाटन समारोह में जब एक साथ 1000 आकाशदीप आसमान में छोड़े गए, तो पूरा परिसर रोशनी से सराबोर हो उठा. आकर्षक आतिशबाजी ने इस उत्सव की चमक को और बढ़ा दिया.

इस महोत्सव का मुख्य आयोजन आगामी 29, 30 और 31 जनवरी को सीतामऊ नगर में होगा.देश की जानी-मानी साहित्यिक हस्तियां, कलाकार, दार्शनिक और संस्कृति प्रेमी इस तीन दिवसीय आयोजन में शिरकत करेंगे.साहित्य, कला और दर्शन की विभिन्न विधाओं पर केंद्रित रुचिकर सत्र और ज्ञानवर्धक चर्चाएं आयोजित की जाएंगी.

बाल मेले ने जीता सबका दिल

आगाज कार्यक्रम के दौरान दोपहर में बच्चों के लिए एक विशेष बाल मेला लगाया गया. तमाम स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने पानीपुरी, फ्रूट चाट, मेहंदी और पेंटिंग के रचनात्मक स्टॉल लगाए. कलेक्टर अदिती गर्ग ने खुद स्टॉलों का अवलोकन किया और बच्चों की रचनात्मकता की सराहना करते हुए उनका हौसला बढ़ाया.

