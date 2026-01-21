scorecardresearch
 
शिवराज के घर आई 'लाडली लक्ष्मी'... बड़ी बहू अमानत ने दिया बेटी को जन्म, दादा ने पोती के कान में बोला गायत्री मंत्र

'मामा' के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान अब 'दादा' बन गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोती का स्वागत करते हुए एक भावुक वीडियो शेयर किया और नवजात का नाम 'इला' बताया है.

X
शिवराज सिंह चौहान के घर आई नन्हीं परी.(Photo:x/kschauhan)
शिवराज सिंह चौहान के घर आई नन्हीं परी.(Photo:x/kschauhan)

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय पिता बन गए हैं. बुधवार को राजधानी नई दिल्ली के एक अस्पताल में बहू अमानत ने एक बेटी को जन्म दिया. शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर एक भावुक वीडियो शेयर किया.

शिवराज ने 'X' लिखा, ''हमारे घर आज लाडली लक्ष्मी आई है। कार्तिकेय पिता बन गए और अमानत मां. कोकिला अब दादी जी हैं और मैं दादा. कुणाल और ऋद्धि चाचा और चाची. अनुपम जी नाना, रुचिता जी नानी और आर्यन मामा. 2025 में हमारे घर दो बेटियां आईं अमानत और ऋद्धि. 2026 में फिर बेटी इला का शुभ आगमन हुआ. स्वागतम लक्ष्मी.''

इस दौरान शिवराज अपनी नवजात पोती के कान में गायत्री मंत्री सुनाते नजर आए. देखें VIDEO:- 

बता दें कि 6 मार्च 2025 को जोधपुर में कार्तिकेय और अमानत बंसल ने सात फेरे लिए थे. कार्तिकेय की होने वाली पत्नी अमानत बंसल बिजनेसमैन अनुपम बंसल की बेटी हैं. 

राजस्थान के रहने वाले अमानत बंसल के पिता अनुपम बंसल फेमस शूज कंपनी Liberty के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और मां रुचिता बंसल कन्फेडरेशन ऑफ विमन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया के हरियाणा चैप्टर की फाउंडर हैं. 

अमानत ने लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में M.Sc की पढ़ाई की है. बात करें कार्तिकेय की तो वह पिता की तरह ही राजनीति में सक्रिय हैं. बताया जाता है कि शिवराज सिंह के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं. वह अपने पिता के लिए 2013 से चुनाव प्रचार करते आ रहे हैं.  

शिवराज सिंह चौहान के परिवार में पत्नी साधना सिंह और 2 बेटे हैं. बड़े बेटे का नाम कार्तिकेय और छोटे बेटे का नाम कुणाल है. कुणाल राजनीति से दूर रहते हैं और विदिशा में मेसर्स सुंदर फूड्स एंड डेयरी का कामकाज देखते हैं. पिछले साल ही कुणाल सिंह चौहान का भी विवाह हुआ था. कुणाल का विवाह भोपाल के रहने वाले डॉक्टर इंद्रमल जैन की पोती रिद्धि जैन से हुआ है. रिद्धि के पिता का नाम संदीप जैन है. 

शिवराज सिंह चौहान 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. 'मामा' के नाम से मशहूर 65 वर्षीय नेता मोदी सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं. शिवराज सिंह 2005 से 2018 तक और फिर 2020 से 2023 तक MP के सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया था.

इसके अलावा, वे 5 बार संसद सदस्य रहने के साथ-साथ भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संसदीय बोर्ड और बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी रह चुके हैं. इस बार के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने उनके नेतृत्व में जीत दर्ज की थी. 

चौहान परिवार का ट्री 
दादा-दादी: शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह 

माता-पिता: कार्तिकेय सिंह चौहान और अमानत बंसल 

चाचा-चाची: कुणाल सिंह चौहान और ऋद्धि जैन 

नई सदस्य: पोती 'इला' 

---- समाप्त ----
