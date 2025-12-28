'किसी &%#@$ में औकात नहीं...', सतना में BJP पार्षद के पति पर रेप का आरोप, पीड़िता को धमकाने का वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामपुर बघेलान से एक गंभीर मामला सामने आया है. जहां सत्ता के नशे में चूर एक भाजपा पार्षद पति पर महिला को प्रताड़ित करने और उसे गंभीर धमकियां देने के आरोप लगे हैं. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें आरोपी खुलेआम महिला को अपशब्द कह रहा है और अपनी रसूख की धौंस जमाते हुए नजर आ रहा है. पीड़िता की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

भाजपा पार्षद का पति है आरोपी

जानकारी के अनसार रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने 22 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सतना में शिकायत की. शिकायत में पीड़िता ने कहा कि आरोपी अशोक सिंह, जो कि स्थानीय हनुमान गंज वार्ड नंबर एक के भाजपा पार्षद का पति है. उसे पिछले छह महीनों से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ चाकू कि नोक पर दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दे रहा था.

इस दौरान आरोपी उसे लगातार अनैतिक संबंधों के लिए मजबूर कर रहा था और मना करने पर जान से मारने की धमकियां भी दे रहा था. पीड़िता की शिकायत और 26 दिसंबर 2025 को एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है कि जब महिला ने उसे सोशल मीडिया पर एक्सपोज करने की बात कही, तो उसने बेखौफ अंदाज में कहा कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

आरोपी एक दुकान पर बैठकर पीड़िता से बदसलूकी करता दिख रहा है. इस दौरान उसने अत्यंत अमर्यादित भाषा का प्रयोग भी किया. वीडियो वायरल होने के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तब रामपुर पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी अशोक सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं 74, 75(2), 79, 296(1) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया.

इसके बाद देर रात पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था सबके लिए समान है और आरोपी के रसूख को किनारे रखकर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी.

