'घंटाघर के पास मिलने आओ ना...' इंस्टाग्राम वाली लड़की से मिलने गया युवक, फिर रूम में 15 घंटे रहा बंधक

यह कहानी मध्य प्रदेश के मैहर की है. इंस्टाग्राम पर एक युवक की दोस्ती एक लड़की से हो गई. लड़की ने युवक से कहा कि शहर में घंटाघर के पास मिलते हैं. युवक पहुंचा तो लड़की के साथियों ने उससे मारपीट की, कपड़े उतरवाकर वीडियो बना लिया. 15 घंटे तक बंधक रखा गया. ब्लैकमेल कर पैसे ट्रांसफर करवा लिए. पुलिस ने फिलहाल आरोपियों को पकड़ लिया है.

लड़की युवक को कमरे में ले गई, वहां बना लिया गया बंधक. (Photo: Representational)
सोशल मीडिया के दौर में अनजान लोगों से दोस्ती करना कितना घातक हो सकता है, इसकी बानगी मध्य प्रदेश के मैहर में देखने को मिली है. यहां इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती युवक के लिए जी का जंजाल बन गई. वह हनीट्रैप का शिकार हो गया. आखिर में उसने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है.

दरअसल, पीड़ित युवक की इंस्टाग्राम पर एक लड़की से दोस्ती हो गई थी. लड़की ने उसे मिलने के बहाने एक कमरे पर बुलाया. युवक जैसे ही पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए बैठे लड़की के तीन साथियों ने उसे घेर लिया. इसके बाद युवक को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. आरोपियों ने युवक को सुबह 10 बजे से लेकर देर रात 1:30 बजे तक बंधक रखा, बेरहमी से मारपीट की.

युवक का न्यूड वीडियो बना लिया. इसी को लेकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. फोन-पे के जरिए 56,000 रुपये वसूल लिए. पीड़ित युवक किसी तरह छूटा और मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची.

शिकायत के बाद मैहर थाना प्रभारी टीआई अनिमेष द्विवेदी ने तत्काल दबिश दी और घेराबंदी करते हुए आरोपी लड़की सहित उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि इस पूरे हनीट्रैप कांड का मास्टरमाइंड विक्की नाम का युवक है. उसके खिलाफ पहले से कई थानों में 10 से अधिक मामले दर्ज हैं. प्रशासन द्वारा उस पर जिलाबदर की कार्रवाई भी प्रस्तावित है.

फिलहाल, पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक और कितने लोगों को ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया है.

पीड़ित युवक ने बताई पूरी कहानी

पीड़ित युवक ने कहा कि इंस्टाग्राम पर एक लड़की से दोस्ती हुई थी. उसने मुझे मैसेज भेजकर पूछा कि कहां से हो, तो मैंने बताया कि मैं मैहर से हूं. उसने मुझे मैहर के घंटाघर के पास मिलने के लिए बुलाया. हम वहां मिले और फिर कॉफी हाउस में जाकर डोसा खाया. इसके बाद उसने मुझसे कहा कि उसे घर छोड़ दूं. जब मैं उसे घर छोड़ने गया, तो उसने मुझे अंदर बुला लिया और पानी पीने को दिया. तभी वहां दो लड़के आ गए.

युवक ने कहा कि आरोपियों ने मेरे साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी. उनमें से एक का नाम मनोज था. करीब आधे घंटे बाद एक तीसरा लड़का भी वहां आ गया और उन सबने मिलकर मुझे बेल्ट, डंडा और रॉड से पीटा. उन्होंने मुझसे फोन-पे के जरिए पैसे मांगे. जब मैंने मना किया, तो उन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए और मेरा वीडियो बना लिया.

पीड़ित का कहना है कि वीडियो बनाने के बाद उन्होंने मेरा गला दबाकर मोबाइल का पासवर्ड लिया और मेरे खाते से सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए. वहां चार लोग मौजूद थे. एक महिला और तीन पुरुष. इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड विक्की था, जो फोन के जरिए उन्हें निर्देश दे रहा था. अंत में वे मुझे घुमा-फिराकर छोड़ गए, जिसके बाद मैं सीधे थाने पहुंचा और शिकायत की.

सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि बदवेरा क्षेत्र के एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया कि करीब 10-15 दिन पहले इंस्टाग्राम पर उसकी जान-पहचान एक युवती से हुई थी. जब युवक मैहर पहुंचा, तो युवती ने उसे अपने घर चलने के लिए कहा. वहां मौजूद आरोपियों ने युवक की न्यूड फिल्म बना ली. वीडियो वायरल करने की धमकी दी और युवक से पैसों की मांग की. ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसकर युवक ने खाते से आरोपियों को पैसे ट्रांसफर कर दिए. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

