सागर में दिल दहला देने वाली घटना... मां और दो मासूम बेटों के फंदे पर लटके मिले शव

मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक गांव में 27 साल की एक महिला और उसके दो नाबालिग बेटे अपने घर में फांसी पर लटके मिले. यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर रहली पुलिस स्टेशन के तहत धोनाई गांव में हुई.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह बात सुबह तब सामने आई जब परिवार के दूसरे सदस्य खेतों से घर लौटे और उन्होंने पीड़ितों को एक कमरे के अंदर लटका हुआ पाया.

रहली पुलिस स्टेशन के हाउस ऑफिसर सुनील शर्मा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि सूचना मिलने के बाद एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शवों को नीचे उतारा गया और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजा गया.

पुलिस ने इस मामले में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. साथ ही उन्होंने कहा कि पहली नजर में, घरेलू कलह ही मौतों का कारण लग रहा है. उन्होंने बताया कि उनके परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

SHO ने बताया कि सागर जिला मुख्यालय से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की एक टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए.

मेडिकल ऑफिसर डॉ. बसंत नेमा ने पत्रकारों को बताया कि मृतकों की पहचान रचना राजेश लोधी और उनके बेटे राम (2) और ऋषभ (5) के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिए गए.

मृतक महिला के भाई रविंद्र लोधी ने बताया कि उनके परिवार के सदस्यों को सुबह जानकारी मिली कि उनकी बहन अपने दो बच्चों के साथ मृत पाई गई है.

SHO शर्मा ने कहा, "यह आत्महत्या है या हत्या, यह जांच के बाद साफ हो जाएगा." उन्होंने कहा कि घटना के पीछे के सही कारण का पता लगाया जा रहा है.

