पुलिस की दबिश देख फॉर्च्यूनर छोड़ भागा माफिया, घर के अंदर बन रहा था 'मौत का सामान'

Drug Factory Raid Rajgarh: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के गोघटपुर गांव में पुलिस ने एक अवैध ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा मारकर 4 करोड़ रुपये का केमिकल जब्त किया है. मुख्य आरोपी अपनी फॉर्च्यूनर छोड़कर फरार हो गया है, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस की दबिश देख फॉर्च्यूनर छोड़ भागा माफिया.(Photo:ITG)
MP News: राजगढ़ जिले के गोघटपुर गांव की एक संकरी गली में नशे का काला कारोबार फल-फूल रहा था. माचलपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने ड्रग माफिया रघुनंदन पाटीदार के घर पर छापा मारा, जहां आधुनिक उपकरणों के साथ करोड़ों रुपये का ड्रग्स बनाने वाला केमिकल बरामद हुआ है.

कार्रवाई की शुरुआत राजस्थान में हुई, जहां पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध पिकअप को रोका. उसमें लदे केमिकल्स के दस्तावेज चालक नहीं दिखा पाया. इस बीच पूछताछ में पता चला कि गोघटपुर से इसके तार जुड़े हुए हैं. 

राजस्थान पुलिस के साथ MP की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की तो वहां से करीब 4 करोड़ रुपये के कई प्रकार के ड्रग्स में काम आने वाले केमिकल्स मिले. इस बीच ड्रग्स माफिया  रघुनंदन पाटीदार अपनी फॉर्च्यूनर कार को छोड़कर भाग खड़ा हुआ. 

माचलपुर पुलिस थाना प्रभारी भागरीथ शाक्य ने बताया कि माचलपुर के गोघटपुर में राजस्थान और माचलपुर पुलिस की इस संयुक्त छापामार कार्रवाई में ड्रग्स बनाने वाला करीब 4 करोड़ का केमिकल्स जब्त किया है. 

फैक्ट्री का मालिक रघुनंदन पाटीदार मौके का फायदा उठाकर भाग गया है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम लगाई है. यह केमिकल्स ड्रग्स बनाने के काम में लिया जाता था. पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस कार्रवाई के बाद ड्रग्स माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है.

