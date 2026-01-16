राहुल गांधी का इंदौर दौरा... भागीरथपुरा के पीड़ितों से करेंगे मुलाकात; प्रशासन ने नहीं दी कॉन्फ्रेंस की इजाजत

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के इंदौर पर रहेंगे और दूषित पानी की वजह से अस्पतालों में भर्ती मरीजों से मिलेंगे. वह भागीरथपुरा भी जाएंगे और प्रभावित परिवारों से मिलकर संवेदना व्यक्त करेंगे.

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का दावा है कि शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मौत हो गई है और आठ से 10 मरीज गंभीर हालत में हैं. हालांकि, राज्य सरकार ने इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या सात बताई है, जिसमें एक पांच महीने का बच्चा भी शामिल है.

उन्होंने आगे दावा किया कि राज्य में सप्लाई होने वाला 70 प्रतिशत पानी दूषित और पीने लायक नहीं है और प्रदूषित पानी को 'धीमा जहर' बताया जो किडनी और दूसरे अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है.

एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, भागीरथपुरा के निवासियों ने भी दावा किया है कि पिछले महीने इलाके में फैली उल्टी और दस्त की बीमारी से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है.



सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधते हुए पटवारी ने आरोप लगाया, "इंदौर में दूषित पानी पीने से कई मौतों के बावजूद राज्य के मंत्री बड़े-बड़े कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और हमें गालियां दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम इस घटना के बारे में सवाल क्यों उठा रहे हैं?"

पटवारी ने बताया कि कांग्रेस गांधी की मौजूदगी में दूषित पीने के पानी की समस्या के समाधान पर चर्चा करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करना चाहती थी, जिसमें राज्य भर के बुद्धिजीवी, पर्यावरणविद और नगर निगम पार्षद शामिल होते, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाज़त नहीं दी. अब हम यह कॉन्फ्रेंस बाद में आयोजित करेंगे."

राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि इस बीमारी से सात लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक पांच महीने का बच्चा भी शामिल है.

इस बीच, सरकारी महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की एक समिति की 'डेथ ऑडिट' रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि भागीरथपुरा में 15 लोगों की मौत किसी न किसी तरह से इस बीमारी से जुड़ी हो सकती है.

राहुल गांधी के दौरे के बारे में पूछे जाने पर, पूर्व लोकसभा स्पीकर और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी भूमिका पूरी ताकत से निभानी चाहिए. महाजन ने कहा, "लोकतंत्र में विपक्ष को पूरी ताकत से अपना काम करना चाहिए. उन्हें (गांधी) आने दीजिए. अगर वे कुछ अच्छे सुझाव देते हैं, तो संबंधित लोगों को उन पर विचार करना चाहिए."



