स्कूल में एलईडी पर चली अश्लील फिल्म, क्लासरूम में बैठे थे 13 बच्चे; प्रिंसिपल बोले- 8 महीने पुराना वीडियो है

MP News: राजगढ़ पीएमश्री स्कूल में एक क्लास की एलईडी पर पोर्न फिल्म चली और एक छात्र ने इसका वीडियो बनाया. अब वही पोर्न वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो को पीएमश्री स्कूल के प्रिंसिपल 6 से 8 माह पुराना बता रहे हैं और यह भी दावा कर रहे हैं कि एक युवक ने इस वीडियो को वायरल न करने के एवज में 50 हजार रुपये की मांग की थी, रुपये नहीं देने पर उसने वीडियो वायरल कर दिया. अब प्रशासन और पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है. जिला शिक्षाधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दिए दे दिए हैं.

जिले के सुठालिया तहसील मुख्यालय स्थित पीएमश्री स्कूल के कुछ शरारतियों ने एलईडी स्क्रीन पर पोर्न फिल्म चला दी. जिसे वहां पर बैठे करीब 13 छात्रों ने देखा और एक छात्र ने इस फिल्म को देखते हुए छात्रो का वीडियो बना लिया था. अब वीडियो वायरल होने के बाद लोगो में गुस्सा बना हुआ है और विरोध शुरू हो गया है.

इस मामले में प्राचार्य हेमंत यादव ने बताया कि वे 12 मई 2025 को प्राचार्य बने थे, जबकि यह वीडियो 6 से 8 महीने पुराना है और पिछले प्राचार्य के कार्यकाल का है.

उन्होंने दावा किया कि एक युवक ने इस वीडियो के जरिए 50 हजार रुपये ब्लैकमेल करने की मांग की थी. रुपये नहीं देने पर उसने वीडियो वायरल कर दिया. प्राचार्य ने कहा कि वे इसकी शिकायत पुलिस में करने वाले थे, लेकिन उससे पहले वीडियो वायरल हो गया.

प्राचार्य हेमंत यादव ने दावा किया, उक्त युवक ने दो-तीन बार फोन किया और वीडियो की जानकारी दी. इस पर उन्होंने कहा कि वीडियो में दिख रहे छात्र पिछले सत्र के हैं, इससे उनका कोई लेना-देना नहीं है. युवक ने 50 हजार रुपये की मांग की थी. वे पुलिस थाने जाने वाले थे, लेकिन युवक ने वीडियो वायरल कर दिया.

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष साकेत शर्मा ने बताया कि यह चिंता का विषय है कि स्कूल जैसे शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की घटना हो रही है. प्रशासन के साथ स्कूल प्रबधंन एवं सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा देना चाहिए.

इनका कहना

इस मामले में जिला शिक्षाधिकारी करणसिंह भिलाला ने बताया कि प्राचार्य ने उन्हें मामले की जानकारी दी थी. उन्होंने तीन सदस्यीय समिति बनाई है, जिसमें तीन प्राचार्य शामिल हैं.

यह समिति मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी. भिलाला ने पुष्टि की कि वीडियो 6 से 8 महीने पुराना है और ब्लैकमेलिंग के आरोपी युवक की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

