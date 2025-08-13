scorecardresearch
 

Feedback

स्कूल में एलईडी पर चली अश्लील फिल्म, क्लासरूम में बैठे थे 13 बच्चे; प्रिंसिपल बोले- 8 महीने पुराना वीडियो है

पीएमश्री स्कूल में कुछ शरारती छात्रों ने कक्षा की एलईडी स्क्रीन पर पोर्न फिल्म चलाई, जिसे करीब 13 छात्रों ने देखा. एक छात्र ने इसका वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

Advertisement
X
(Photo: AI-generated)
(Photo: AI-generated)

MP News: राजगढ़ पीएमश्री स्कूल में एक क्लास की एलईडी पर पोर्न फिल्म चली और एक छात्र ने इसका वीडियो बनाया. अब वही पोर्न वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो को पीएमश्री स्कूल के प्रिंसिपल 6 से 8 माह पुराना बता रहे हैं और यह भी दावा कर रहे हैं कि एक युवक ने इस वीडियो को वायरल न करने के एवज में 50 हजार रुपये की मांग की थी, रुपये नहीं देने पर उसने वीडियो वायरल कर दिया. अब प्रशासन और पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है. जिला शिक्षाधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दिए दे दिए हैं.

जिले के सुठालिया तहसील मुख्यालय स्थित पीएमश्री स्कूल के कुछ शरारतियों ने एलईडी स्क्रीन पर पोर्न फिल्म चला दी. जिसे वहां पर बैठे करीब 13 छात्रों ने देखा और एक छात्र ने इस फिल्म को देखते हुए छात्रो का वीडियो बना लिया था. अब वीडियो वायरल होने के बाद लोगो में गुस्सा बना हुआ है और विरोध शुरू हो गया है. 

इस मामले में प्राचार्य हेमंत यादव ने बताया कि वे 12 मई 2025 को प्राचार्य बने थे, जबकि यह वीडियो 6 से 8 महीने पुराना है और पिछले प्राचार्य के कार्यकाल का है.

सम्बंधित ख़बरें

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
एम्स भोपाल में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट, ऑर्गन लाने के लिए पहली बार पीएमश्री एयर एंबुलेंस का इस्तेमाल  
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
बुजुर्ग का अश्लील वीडियो पोर्न वेबसाइट पर अपलोड करने वाली युवती अरेस्ट  
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
आगरा: दिव्यांग पत्नी के अश्लील फोटो और वीडियो पति ने पोर्न साइट पर बेच डाले  
rajgarh news
अस्पताल की फॉल्स सीलिंग गिरी 
Broken ceiling
एकाएक गिरी अस्पताल के नवजात वार्ड की फॉल्स सीलिंग, ऐसे बची मासूमों की जान 

उन्होंने दावा किया कि एक युवक ने इस वीडियो के जरिए 50 हजार रुपये ब्लैकमेल करने की मांग की थी. रुपये नहीं देने पर उसने वीडियो वायरल कर दिया. प्राचार्य ने कहा कि वे इसकी शिकायत पुलिस में करने वाले थे, लेकिन उससे पहले वीडियो वायरल हो गया.

Advertisement

प्राचार्य हेमंत यादव ने दावा किया, उक्त युवक ने दो-तीन बार फोन किया और वीडियो की जानकारी दी. इस पर उन्होंने कहा कि वीडियो में दिख रहे छात्र पिछले सत्र के हैं, इससे उनका कोई लेना-देना नहीं है. युवक ने 50 हजार रुपये की मांग की थी. वे पुलिस थाने जाने वाले थे, लेकिन युवक ने वीडियो वायरल कर दिया.

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष साकेत शर्मा ने बताया कि यह चिंता का विषय है कि स्कूल जैसे शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की घटना हो रही है. प्रशासन के साथ स्कूल प्रबधंन एवं सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा देना चाहिए. 

इनका कहना 

इस मामले में जिला शिक्षाधिकारी करणसिंह भिलाला ने बताया कि प्राचार्य ने उन्हें मामले की जानकारी दी थी. उन्होंने तीन सदस्यीय समिति बनाई है, जिसमें तीन प्राचार्य शामिल हैं. 

यह समिति मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी. भिलाला ने पुष्टि की कि वीडियो 6 से 8 महीने पुराना है और ब्लैकमेलिंग के आरोपी युवक की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement