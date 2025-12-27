'... वो हमारी टोपियां उछालने में लगे हुए हैं', नरोत्तम मिश्रा का विरोधियों पर शायराना हमला, MP का सियासी पारा चढ़ा

मध्यप्रदेश की राजनीति से एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे ट्रेन यात्रा के दौरान शायराना अंदाज में अपने विरोधियों पर तीखा तंज कसते नजर आ रहे हैं.

और पढ़ें

इस बयान में इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. एक ओर भाजपा समर्थक इसे राजनीतिक कटाक्ष और आत्मविश्वास से भरा जवाब बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे मर्यादाओं के खिलाफ बयानबाज़ी करार दे रहा है.

बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद डॉ. नरोत्तम मिश्रा किसी बड़े पद पर नहीं हैं, लेकिन इस तरह की सक्रियता से यह संकेत मिल रहा है कि वे राजनीतिक परिदृश्य से खुद को अलग नहीं मानते.

वायरल वीडियो में नरोत्तम मिश्रा कहते सुनाई दे रहे हैं, "वो समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं. जिनकी अपनी चड्डियां तक फटी हुई हैं, वो हमारी टोपियां उछालने में लगे हुए हैं." उनकी यह टिप्पणी राजनीतिक गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रही है. देखें Video:-

Advertisement

हालांकि, यह वीडियो बुधवार शाम का बताया जा रहा है, जब नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर रेलवे स्टेशन से ट्रेन द्वारा भोपाल के लिए रवाना हो रहे थे. ट्रेन के गेट पर खड़े होकर उन्होंने यह शायरी सुनाई थी.

वहीं, मौजूद एक युवक ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. बाद में शुक्रवार दोपहर को यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जिसके बाद से यह लगातार वायरल हो रहा है.

पूर्व गृहमंत्री का यह शायराना अंदाज और उनके द्वारा कही गई बातें अब सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बनी हुई हैं.

राजनीति विश्लेषकों के अनुसार, यह शायराना हमला सीधे-सीधे उन आलोचकों के लिए है जो उन्हें हाशिए पर मान चुके थे. अब सवाल यह है कि क्या यह बयान सियासी वापसी का संकेत है या सिर्फ विरोधियों को चेतावनी?

---- समाप्त ----