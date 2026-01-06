MP: 10वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, पैरेंट्स मीटिंग से लौटने के बाद फांसी के फंदे से झूली

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के शांतिकुंज कालोनी में रहने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा शुभि राजपूत ने सोमवार को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के समय छात्रा की मां मंजू राजपूत छत पर धूप सेंकने गई थी. मृतका शहर के सर्वाइट कन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा दसवीं की छात्रा थी.

जानकारी के अनुसार सोमवार को स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी. जिसमें छात्रा और उसकी मां दोनों शामिल हुए थे. मीटिंग में प्री-बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट भी मिले. जिसमें शुभि का नंबर अपेक्षाकृत कम आया था. स्कूल से लौटने के बाद जब उसकी मां छत पर थी, तभी छात्रा ने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.

कोचिंग के समय छत से नीचे आई मां तो फंदे से लटका मिला शव

कोचिंग का समय हुआ तो मां ने नीचे आकर बेटी को देखने लगी. इस दौरान बेटी का शव फंदे से लटका मिला. जिसके बाद पड़ोसियों की मदद से उसे प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुभि राजपूत के माता-पिता दुर्गेश और मंजू राजपूत बेटी की मौत से गहरे सदमे में हैं. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन अंतिम संस्कार के लिए ले गए.

मृतका की बड़ी बहन भोपाल में पढ़ाई कर रही है, जबकि पिता की दुकान है और मां महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर है. देहात थाना प्रभारी सौरभ पांडे ने बताया कि मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. छात्रा की सुसाइड की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. परिजनों के बयान के आधार पर ही कारणों का पता चलेगा.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

