scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सॉरी मम्मी-पापा, अच्छी बेटी नहीं बन सकी...', सुसाइड नोट लिखकर छात्रा ने दे दी जान

दुर्ग जिले में एक 16 साल की नाबालिग लड़की ने सुसाइड कर लिया. उसके कमरे से एक नोट भी बरामद हुआ है. जिसमें उसने अपने मां-बाप से माफी मांगी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
दुर्ग में छात्रा ने की खुदकुशी. (Photo: Representational )
दुर्ग में छात्रा ने की खुदकुशी. (Photo: Representational )

छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में एक 16 साल की नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उसका शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला है. छात्रा के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकर नगर स्थित बौद्ध कुटीर के पास का है. मृतका की पहचान 16 वर्षीय निष्ठा गोस्वामी के रूप में हुई है. 

जानकारी के मुताबिक़ निष्ठा गोस्वामी कक्षा 10वीं की छात्रा थी. वह भिलाई के शंकरा विद्यालय सेक्टर-10 में पढ़ती थी. निष्ठा गोस्वामी के पिता अनील गोस्वामी सरकारी वकील हैं. वहीं मां शासकीय स्कूल में शिक्षक हैं. दोपहर के समय वह अपने कमरे में पढ़ाई करने गई थी. लेकिन देर शाम तक कमरे से बाहर नहीं निकली. घटना के दौरान घर में केवल उसकी दादी मां ही थीं.

यह भी पढ़ें: पुणे: 30 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ 56 वर्षीय व्यक्ति ने लगाई फांसी, इस नेता पर लगे गंभीर आरोप

सम्बंधित ख़बरें

इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक ने की खुदकुशी. (Photo: Representational )
इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक ने किया सुसाइड, सोसाइटी की 17वीं मंजिल से कूदकर दी जान
लखनऊ में डॉगी टोनी की भी हुई मौत. (Photo: Ankit Mishra/ITG)
लखनऊ: जिस डॉगी के बीमार होने पर 2 सगी बहनों ने किया सुसाइड, अब उसकी भी हुई मौत
family in shock after deaths of Jia and Radha (Photo - ITG)
डॉगी के चक्कर में सुसाइड करने वाली जिया और राधा की कहानी, ग्रेजुएट थीं दोनों बहनें
पैंट पर सुसाइड नोट लिख प्रेमी ने की आत्महत्या
More than 10 Naxalites were killed in an encounter with security forces in Sukma district of Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, मुठभेड़ में मार गिराए 14 नक्सली

जब वो बाहर नहीं निकली तो दादी को किसी अनहोनी की आशंका हुई. उन्होंने दरवाजा भी खटखटाया. लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना माता- पिता को दी. सूचना मिलते ही सभी घर पहुंचे. जब कमरे का दरवाजा खोल कर देखा तो अंदर उसकी लाश लटकी हुई थी. सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.

Advertisement

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिये भेज दिया है. मृतका के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है. सुसाइड नोट में लिखा है- “सॉरी मम्मी-पापा”. मैं जो कदम उठा रही हूं वो सही नहीं, लेकिन फिर भी मैं सुसाइड कर रही हूं. मुझे माफ कर देना. मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी. मेरी बहन का ख्याल रखना और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना.

फिलहाल मोहन नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि आखिर निष्ठा ने ऐसा कदम क्यों उठाया अभी इसका पता नहीं चल सका है. परिजनों से पूछताछ की जा रही है. मोबाइल भी खंगाले जा रहे हैं.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement