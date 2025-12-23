scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

MP में SIR ड्राफ्ट लिस्ट जारी... 42.74 लाख वोटरों के नाम कटे, इस विधानसभा में सबसे ज्यादा

MP SIR Draft: मध्य प्रदेश में 42 लाख 74 हजार 160 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. राजधानी भोपाल में ही 4.38 लाख से अधिक नाम कट गए हैं.

Advertisement
X
सबसे ज्यादा गोविंदपुरा, नरेला विधानसभा में मतदाताओं के नाम कटे.(Photo: Representational)
सबसे ज्यादा गोविंदपुरा, नरेला विधानसभा में मतदाताओं के नाम कटे.(Photo: Representational)

मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है. इस बार की सूची में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. राज्य भर में कुल 42 लाख 74 हजार 160 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. अकेले राजधानी भोपाल में ही 4.38 लाख से अधिक नाम कट गए हैं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि यह कवायद मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिहीन और पारदर्शी बनाने के लिए की गई है. SIR प्रक्रिया के तहत कुल 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार 143 मतदाताओं में से 5 करोड़ 31 लाख 31 हजार 983 मतदाताओं ने अपने गणना पत्रक पेश किए थे.

नाम कटने के मुख्य कारण
CEO ने बताया कि 31.51 लाख मतदाता (5.49%) ऐसे मिले जो या तो अपना पता बदल चुके हैं या लंबे समय से अनुपस्थित हैं. जबकि 8.46 लाख (1.47%) मतदाताओं के नाम मृत्यु के कारण हटाए गए. वहीं, 2.77 लाख (0.48%) मतदाता एक से अधिक जगह नामांकित पाए गए.

सम्बंधित ख़बरें

CM mohan yadav
मुलताई का नाम बदल कर होगा 'मुलतापी'... CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान
1.5 लाख की टप्पेबाजी ने खोला आरोपियों का राज.(Photo:ITG)
तीन सगे भाई....तीनों के तीन काम... चोरी, लूट और टप्पेबाजी
राशन वितरण में भारी धोखाधड़ी.(File Photo:ITG)
अनाज के बदले थमा रहे कैश, उसमें भी ₹20 का 'कमीशन'
health crisis in madhya pradesh government hospitals
मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पताल भगवान भरोसे, खुलेआम घूम रहे चूहे
Rat infestation
सबसे साफ शहर में चूहों का आतंक, साल 2025 में रेट बाइट के 1250 मामले दर्ज

भोपाल: विधानसभा वार कटे नामों की स्थिति
भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, भोपाल में SIR से पहले 21 लाख 25 हजार 908 वोटर थे, जो अब घटकर 16 लाख 87 हजार 33 रह गए हैं.

Advertisement
विधानसभा क्षेत्र कटे हुए नाम की संख्या
गोविंदपुरा 97,052 (सबसे ज्यादा)
नरेला 81,235
मध्य विधानसभा 67,304
हुजूर 65,891
दक्षिण-पश्चिम 63,432
उत्तर विधानसभा 51,058
बैरसिया 12,903

अगर आपका नाम सूची से कट गया है या आप नए मतदाता के रूप में नाम जोड़ना चाहते हैं, तो समय सीमा नोट कर लें. दावे और आपत्ति की तारीख 22 जनवरी 2026 तक है. आपत्ति दर्ज करने के बाद जांच की प्रक्रिया चलेगी. 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement