MP में बेलगाम माफिया... श्योपुर में रेंजर पर पथराव, रतलाम में ट्रैक्टर के नीचे दबा सिपाही; 24 घंटे में 3 बड़े हमले

MP में बीते 24 घंटे की घटनाएं यह बताने के लिए काफी हैं कि खनिज और नशा माफिया किस कदर बेखौफ हो चुका है. श्योपुर से लेकर रतलाम तक, माफिया ने न केवल कानून की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि वर्दी पर हमला करने और आम नागरिकों की जान लेने से भी गुरेज नहीं किया.

चंबल में वन विभाग की टीम से डंपर छुड़ा ले गए हमलावर.(Photo:ITG)
मध्यप्रदेश में अवैध रेत खनन और उसके परिवहन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रेत माफिया का आतंक कम नहीं हो रहा है. बीते 24 घंटे में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में रेत का अवैध परिवहन करने वालों ने पुलिस पर हमला करने से लेकर सड़क पर लोगों को कुचलने की घटनाओं को अंजाम दिया है.

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में रेत माफिया का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है. चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर माफियाओं ने पथराव कर दिया और जब्त किया गया डंपर छुड़ा ले गए. घटना श्यामपुर क्षेत्र की है, जहां सुबह गश्त के दौरान चंबल सेंचुरी की टीम ने प्रतिबंधित क्षेत्र से रेत से भरा एक डंपर पकड़ा. जब टीम डंपर को थाने ले जा रही थी, तभी चालक ने जानबूझकर डंपर पलटा दिया. इसके बाद उसके अन्य साथी मौके पर पहुंचे और वन अमले पर पथराव शुरू कर दिया.

पथराव के कारण वन विभाग की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और जान का खतरा देखते हुए स्टाफ को मौके से पीछे हटना पड़ा. बाद में जब टीम वापस पहुंची तो डंपर वहां से गायब था.

सबलगढ़ रेंज ऑफिसर दीपक शर्मा की शिकायत पर वीरपुर थाने में पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, 11 जनवरी की सुबह करीब साढ़े 5 बजे श्यामपुर के पास डंपर अवैध रूप से चंबल क्षेत्र की रेत लेकर जा रहा था. पूछताछ में डंपर महावीर जाट निवासी श्योपुर का बताया गया.

पुलिस ने आरोपी हेमेन्द्र रावत, रविंद्र रावत, छोटे रावत, हरिकेश रावत और धारा सिंह रावत (सभी निवासी बरौठा, थाना टैटरा, जिला मुरैना) के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है.

श्योपुर में मिट्टी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली का कहर, बाइक सवार बेटे की मौत 

श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार और अवैध उत्खनन में लगे ट्रैक्टर-ट्रॉली अब जानलेवा साबित हो रहे हैं. बुधवार शाम मिट्टी से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार मां-बेटे को कुचल दिया. दर्दनाक हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गईं.

हादसा लाडपुरा के बंधपुरा तिराहे के पास मेला ग्राउंड के नजदीक शाम करीब 6 बजे हुआ. विजयपुर से इकलौद गांव की ओर जा रहे मां-बेटे की बाइक को पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि 35 वर्षीय कालीदीन पुत्र महावीर शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 55 वर्षीय मां सुनीता पत्नी महावीर शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गईं.

यह भी पढ़ें: 'दो-चार कुचल जाएं तो फर्क नहीं पड़ता, सब निपटा लेंगे', जबलपुर में खनन माफिया ने तहसीलदार को दी धमकी

सूचना मिलते ही डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया.

वहीं, मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध मिट्टी उत्खनन में लगे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की तेज रफ्तार आम लोगों के लिए खतरा बन चुकी है. हादसे के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया.

डोडा चूरा तस्करी की आशंका में पुलिस पर हमला

रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र में डोडा चूरा तस्करी की आशंका के दौरान पुलिस टीम पर बदमाशों ने पथराव कर दिया. घटना दिल्ली-मुंबई 8-लेन एक्सप्रेस वे पर उस समय हुई जब पुलिस ने संदिग्ध ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने की कोशिश की. पथराव के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी दब गया.

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मक्का की कड़वी के बीच डोडा चूरा छुपाकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से ले जाया जा रहा है. सूचना के आधार पर रावटी पुलिस का दल रात करीब 11 बजे ग्राम भग्गा सेलोत के पास एक्सप्रेस वे पर तैनात हुआ. धामनोद से झाबुआ की ओर जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ाकर भागने की कोशिश की. पुलिस ने पीछा कर ट्रैक्टर-ट्रॉली को ग्राम भग्गा सेलोत और भीमपुर के बीच पकड़ लिया.

चालक ने अपना नाम बापू सिंह निवासी मानपुर, मंदसौर बताया. ट्रैक्टर में एक अन्य व्यक्ति, उसकी पत्नी और 10 वर्षीय बच्चा भी सवार थे. सभी को नीचे उतारने के बाद पुलिस ट्रैक्टर-ट्रॉली को जांच के लिए रेस्ट एरिया ले जा रही थी. इसी दौरान काले रंग की बोलेरो समेत तीन वाहनों में सवार 15 से अधिक बदमाश मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर छुड़ाने की कोशिश करने लगे.

पुलिस के समझाने पर बदमाशों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और अचानक पथराव कर दिया. जान बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर की गति बढ़ी और ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई, जिससे आरक्षक बहादुर सिंह दांगी उसके नीचे दब गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की दूसरी टीम मौके पर पहुंची, जिसके

