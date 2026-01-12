'दो-चार कुचल जाएं तो फर्क नहीं पड़ता, सब निपटा लेंगे', जबलपुर में खनन माफिया ने तहसीलदार को दी धमकी, ड्राइवर से कहा- तू डंपर चढ़ा दे

मध्य प्रदेश में खनिज माफिया बेखौफ होता जा रहा है. खनिज के अवैध परिवहन की शिकायत मिलने पर तहसीलदार और खनिज विभाग की टीम ने डंपरों को रोककर जब जब्ती बनाने की कोशिश की, तभी खनन कारोबारी अपने गुर्गों के साथ मौके पर पहुंचा और सरकारी अमले पर डंपर चढ़ाने की धमकी देने लगा. बेलगाम खनिज माफिया का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है.

और पढ़ें

यह मामला जबलपुर के बरगी थाना इलाके के जबलपुर-नागपुर टोल नाके के पास का बताया जा रहा है. यहां रोहित जैन नाम के खनिज कारोबारी ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर न केवल सरकारी कामकाज में बाधा डाली, बल्कि कार्रवाई कर रहे तहसीलदार और खनिज अमले पर हाइवा चढ़ाकर जान लेने की धमकी दी. वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने खनिज कारोबारी और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.

दरअसल, तहसीलदार रवींद्र पटेल और खनिज निरीक्षक विवेकानंद यादव अपनी टीम के साथ मानेगांव के पास मुरम-मिट्टी के अवैध परिवहन की जांच के लिए पहुंचे थे. कार्रवाई के दौरान तहसीलदार ने तीन डंपरों को रोककर उनसे रॉयल्टी से जुड़े दस्तावेज मांगे. डंपर चालकों ने वाहन मालिक और खनन कारोबारी रोहित जैन को मौके पर बुला लिया.

इसके बाद रोहित जैन और तहसीलदार के बीच काफी देर तक तीखी बहस होती रही. इस दौरान तहसीलदार बार-बार वैध कागजात पेश करने की बात कहते रहे, लेकिन रोहित जैन ने दस्तावेज दिखाने से साफ इनकार कर दिया.

Advertisement

इसी दौरान रोहित जैन ने आपा खोते हुए अपने ड्राइवर से कहा, ''डंपर आगे बढ़ा दे, जो होगा देखा जाएगा..'' साथ ही ये भी कहा, ''दो-चार लोग कुचल भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब निपटा लेंगे..''

तहसीलदार रवींद्र पटेल ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर जिले में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है. इसी दौरान में 9 जनवरी को ग्राम मानेगांव में औचक निरीक्षण किया गया था, जहां एम सैंड और गिट्टी का ओवरलोड परिवहन पाया गया. कार्रवाई के दौरान तीन डंपर जब्त कर उन्हें बरगी थाने ले जाया जा रहा था, तभी रोहित जैन अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और जब्त किए गए वाहनों को रोकने की कोशिश की.

इधर, घटना की सूचना मिलते ही बरगी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और तीनों डंपरों को जब्त कर लिया. तहसीलदार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने रोहित जैन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

बता दें कि रोहित जैन मनेरी क्षेत्र में मुरम-मिट्टी के खनन और सप्लाई का कारोबार करता है और शहर के कई बड़े और छोटे ठेकेदारों से उसका लेन-देन है. जांच में यह भी सामने आया कि डंपरों में क्षमता से अधिक ओवरलोड खनिज का परिवहन किया जा रहा था. फिलहाल इस पूरे मामले में खनन कारोबारी रोहित जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है

Advertisement

प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और सरकारी अधिकारियों को धमकाने या कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

---- समाप्त ----