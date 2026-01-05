scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'लेडी है इसलिए कुछ कह नहीं सकते, बहुत ही ढीठ है...', महिला तहसीलदार के बारे में ये क्या बोल गए BJP सांसद, देखिए VIDEO

मुरैना BJP सांसद शिवमंगल सिंह तोमर धरना स्थल पहुंचे, तो जनता का आक्रोश देखकर उन्होंने वहीं से कलेक्टर को फोन लगा दिया. बातचीत के दौरान सांसद ने नाराजगी जताई और कलेक्टर से महिला तहसीलदार वंदना यादव की शिकायत करने लगे.

Advertisement
X
ज्ञापन लेने नहीं पहुंची अधिकारी तो भड़के सांसद.(Photo:Screengrab)
ज्ञापन लेने नहीं पहुंची अधिकारी तो भड़के सांसद.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश से गुजरे नेशनल हाईवे-44 पर फ्लाईओवर की मांग को लेकर चल रहे धरने के बीच मुरैना-श्योपुर सांसद शिवमंगल सिंह तोमर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में सांसद महोदय कलेक्टर से फोन पर बात करते हुए बानमोर की महिला तहसीलदार के लिए 'ढीठ' जैसे शब्दों का प्रयोग करते सुनाई दे रहे हैं.

दरअसल, यह पूरा घटनाक्रम मुरैना के बानमोर इलाके का है. यहां पर फ्लाईओवर बनवाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. जानकारी मिलने पर शनिवार को मुरैना से बीजेपी सांसद शिवमंगल सिंह तोमर धरना स्थल पर पहुंच गए. यहां उन्होंने धरने पर बैठे लोगों से बातचीत की और उनका धरना खत्म करवाया. लेकिन खास बात यह रही कि मौके पर से सांसद महोदय ने कलेक्टर को फोन लगाकर महिला तहसीलदार के लिए कथित तौर पर अपशब्द कह डाले.

आरोप है कि तीन दिनों तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा. यहां तक कि लोग जब तहसील कार्यालय गए, तो अधिकारी वहां मौजूद नहीं थे.

सम्बंधित ख़बरें

दतिया कलेक्टर ने पटवारी को किया सस्पेंड.(Photo:Screengrab)
'आपको भी सस्पेंड करा दूंगा...', IAS ने तहसीलदार को भी दी अंतिम चेतावनी
घटना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी. (Photo: Screengrab)
नायब तहसीलदार कविता की छत से गिरकर मौत… सुसाइड या हादसा?
केंद्रीय मंत्री के बंगले के नजदीक मिले वोटर कार्ड.
MP: टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास कचरे में मिले 42 वोटर कार्ड
bijnor tehsildar suicide case
नायब तहसीलदार ने सरकारी आवास पर खुद को मारी गोली
Indore Water Tragedy 2026
'हिस्सेदारी के झगड़े में नहीं बिछी पाइपलाइन', इंदौर मामले में कांग्रेस का हमला

बानमोर महिला तहसीलदार वंदना यादव धरने पर बैठे इन लोगों का ज्ञापन लेने नहीं पहुंची थीं, इसी बात को लेकर सांसद बहुत नाराज दिखाई दिए और उन्होंने मौके से ही मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ को फोन लगाकर महिला तहसीलदार को 'ढीठ' बता दिया. वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Advertisement

BJP सांसद कॉल पर कहते नजर आए, ''उसे मैं जानता हूं. वह मेरे सर्किल में पदस्थ रह चुकी है. अब लेडीज है तो उसे कुछ कह नहीं सकते. बहुत ही ढीठ महिला है... बहुत ही ढीठ... ''  देखें Video:- 

इस मामले में जब 'आजतक' की टीम ने सांसद शिवमंगल सिंह तोमर की प्रतिक्रिया जानने के लिए उन्हें फोन किया तो सांसद ने कॉल रिसीव नहीं किया गया.

बता दें कि इससे पहले भी भाजपा नेताओं के बदजुबानी के मामले सामने आ चुके हैं. इससे पहले मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया गया बयान भी काफी सुर्खियों में रहा था और हाल ही में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पत्रकार से की गई अभद्रता भी चर्चा में है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement