'लेडी है इसलिए कुछ कह नहीं सकते, बहुत ही ढीठ है...', महिला तहसीलदार के बारे में ये क्या बोल गए BJP सांसद, देखिए VIDEO

मध्य प्रदेश से गुजरे नेशनल हाईवे-44 पर फ्लाईओवर की मांग को लेकर चल रहे धरने के बीच मुरैना-श्योपुर सांसद शिवमंगल सिंह तोमर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में सांसद महोदय कलेक्टर से फोन पर बात करते हुए बानमोर की महिला तहसीलदार के लिए 'ढीठ' जैसे शब्दों का प्रयोग करते सुनाई दे रहे हैं.

दरअसल, यह पूरा घटनाक्रम मुरैना के बानमोर इलाके का है. यहां पर फ्लाईओवर बनवाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. जानकारी मिलने पर शनिवार को मुरैना से बीजेपी सांसद शिवमंगल सिंह तोमर धरना स्थल पर पहुंच गए. यहां उन्होंने धरने पर बैठे लोगों से बातचीत की और उनका धरना खत्म करवाया. लेकिन खास बात यह रही कि मौके पर से सांसद महोदय ने कलेक्टर को फोन लगाकर महिला तहसीलदार के लिए कथित तौर पर अपशब्द कह डाले.

आरोप है कि तीन दिनों तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा. यहां तक कि लोग जब तहसील कार्यालय गए, तो अधिकारी वहां मौजूद नहीं थे.

बानमोर महिला तहसीलदार वंदना यादव धरने पर बैठे इन लोगों का ज्ञापन लेने नहीं पहुंची थीं, इसी बात को लेकर सांसद बहुत नाराज दिखाई दिए और उन्होंने मौके से ही मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ को फोन लगाकर महिला तहसीलदार को 'ढीठ' बता दिया. वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

BJP सांसद कॉल पर कहते नजर आए, ''उसे मैं जानता हूं. वह मेरे सर्किल में पदस्थ रह चुकी है. अब लेडीज है तो उसे कुछ कह नहीं सकते. बहुत ही ढीठ महिला है... बहुत ही ढीठ... '' देखें Video:-

इस मामले में जब 'आजतक' की टीम ने सांसद शिवमंगल सिंह तोमर की प्रतिक्रिया जानने के लिए उन्हें फोन किया तो सांसद ने कॉल रिसीव नहीं किया गया.

बता दें कि इससे पहले भी भाजपा नेताओं के बदजुबानी के मामले सामने आ चुके हैं. इससे पहले मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया गया बयान भी काफी सुर्खियों में रहा था और हाल ही में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पत्रकार से की गई अभद्रता भी चर्चा में है.

---- समाप्त ----