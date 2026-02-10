scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भोपाल: MBBS छात्रा की रहस्यमयी मौत, PG के बाथरूम में मिली लाश, पास पड़ी थी एसिड की बोतल

MBBS student dies in Bhopal: भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा रोशनी का शव एक प्राइवेट हॉस्टल के बाथरूम में मिला है. प्रारंभिक जांच में पढ़ाई के तनाव की बात सामने आ रही है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

Advertisement
X
अलीराजपुर की MBBS छात्रा रोशनी की संदिग्ध मौत. (Photo: Representational)
अलीराजपुर की MBBS छात्रा रोशनी की संदिग्ध मौत. (Photo: Representational)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर मेडिकल छात्रा की संदिग्ध मौत ने हड़कंप मचा दिया है. भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा रोशनी एक  प्राइवेट हॉस्टल में रहती थी और वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव बरामद किया गया है. मृतक छात्रा डे-स्कॉलर थी और हाल ही में पढ़ाई के लिए भोपाल आई थी.

रोशनी ने पिछले साल अक्टूबर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और कुछ समय पहले ही अलीराजपुर स्थित अपने घर से वापस आई थी. मंगलवार सुबह काफी देर तक बाहर न निकलने पर साथ रहने वाली छात्राओं ने रोशनी को आवाज लगाई और फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. 

इसके बाद पीजी के गार्ड को बुलाया गया. उसने कमरे और फिर बाथरूम का दरवाजा तोड़ा जहां रोशनी बेसुध अवस्था में फर्श पर पड़ी हुई थी. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बाथरूम में रोशनी के शव के पास ही एसिड की एक बोतल भी मिली है जिससे मामला पेचीदा हो गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

शाहजहांपुर में मरीज ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
रात में दरवाजा खुला रखवाते थे सीनियर... इंदौर में MBBS छात्र की खुदकुशी, चौंकाने वाला खुलासा
अपने नाम के साथ कौन लिख सकता है डॉक्टर... केरल HC ने सुनाया बड़ा फैसला
Suraj from Jaunpur had orchestrated entire conspiracy (Photo - ITG)
दिव्यांग कोटे से MBBS करने के लिए युवक ने खुद ही काट लिया पैर का पंजा!
Boman Irani On Munna bhai mbbs
बिन बुलाए शादी में घुस गई थी मुन्ना भाई MBBS की टीम! बोमन ईरानी ने सुनाया किस्सा
खंडवा में घोड़े के बच्चे की बची जान.(Photo:ITG)
पशुपालकों के लिए वरदान '1962', घोड़े के बच्चे 'कबीर' की बचाई जान

पुलिस के मुताबिक, रोशनी के मोबाइल में परिजनों से पढ़ाई के तनाव की बात करते हुए मैसेज मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि मृतका पढ़ाई को लेकर तनाव में थी. फिलहाल परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके भोपाल आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. साथ ही उनके बयान दर्ज किए जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement