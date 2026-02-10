भोपाल: MBBS छात्रा की रहस्यमयी मौत, PG के बाथरूम में मिली लाश, पास पड़ी थी एसिड की बोतल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर मेडिकल छात्रा की संदिग्ध मौत ने हड़कंप मचा दिया है. भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा रोशनी एक प्राइवेट हॉस्टल में रहती थी और वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव बरामद किया गया है. मृतक छात्रा डे-स्कॉलर थी और हाल ही में पढ़ाई के लिए भोपाल आई थी.

और पढ़ें

रोशनी ने पिछले साल अक्टूबर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और कुछ समय पहले ही अलीराजपुर स्थित अपने घर से वापस आई थी. मंगलवार सुबह काफी देर तक बाहर न निकलने पर साथ रहने वाली छात्राओं ने रोशनी को आवाज लगाई और फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

इसके बाद पीजी के गार्ड को बुलाया गया. उसने कमरे और फिर बाथरूम का दरवाजा तोड़ा जहां रोशनी बेसुध अवस्था में फर्श पर पड़ी हुई थी. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बाथरूम में रोशनी के शव के पास ही एसिड की एक बोतल भी मिली है जिससे मामला पेचीदा हो गया है.

पुलिस के मुताबिक, रोशनी के मोबाइल में परिजनों से पढ़ाई के तनाव की बात करते हुए मैसेज मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि मृतका पढ़ाई को लेकर तनाव में थी. फिलहाल परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके भोपाल आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. साथ ही उनके बयान दर्ज किए जाएंगे.

---- समाप्त ----