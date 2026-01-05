छोटे भाई के लिए आवारा कुत्ते से भिड़ी 8 साल की मासूम, 3 मिनट तक लड़ती रही, फिर अपनी टी- शर्ट बांधकर रोका खून

मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अपने 5 साल के मासूम भाई को खतरे में देख एक 8 साल की बड़ी बहन अपनी जान की परवाह न करते हुए एक खूंखार कुत्ते से जा भिड़ी. उसने लगातार तीन मिनिट तक संघर्ष करते हुए अपने भाई को बचा लिया. यही नहीं उसकी समझदारी देखें कि हमले के बाद भीषण ठंड में अपने भाई के सिर से बह रहे खून को देखते हुए उसने अपनी टी शर्ट उतारी और उसके सिर पर बांधकर खून बहने से रोक भी दिया. भाई बहन के इस प्यार की चर्चा शहर सहित जिले भर में हर कोई कर रहा है.

मामला राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर के वार्ड क्रमांक तीन सोमवारिया का बताया जा रहा है जहां पर एक मजदूर सुरेश राव का बेटा 5 साल का क्रिश और 8 साल की लीजा अपनी बुआ के यहां पर गए हुए थे और . वे घर से बाहर खेल रहे थे. इस बीच एक आवारा खूंखार कुत्ता वहां आया और उसने 5 साल के मासूम क्रिश पर अचानक हमला कर दिया व उसे नोचने लगा.

बच्चे के चिल्लाने की आवाज आते ही पास में ही खेल रही मासूम क्रिश की बहन 8 साल की लीजा ने आव देखा न ताव एकाएक निहत्थे हाथ से ही खूंखार कुत्ते से जा भिड़ी. वह लगभग तीन मिनिट तक लड़ती रही और मासूम भाई क्रिश को छुड़ा लिया. लीजा का भाई क्रिश गंभीर घायल था और उसके सिर से खून बह रहा था तो लीजा ने अपनी टी शर्ट उतारकर उसको भाई के सिर पर बांध कर बहते हुए खून को रोका.

कुत्ते से लड़ने में बहन लीजा भी घायल हो गई थी. इस बीच आसपास से भी लोग वहां आ गए जिन्होनें आवारा खूखांर कुत्ते को खदेड़कर भगाया. घायल भाई बहन को खिलचीपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर दोनों की हालत स्थिर बताई गई है. घायल लीजा ने बताया कि हम बुआ के घर गए हुए थे. वहां पर घर के बाहर खेल रहे थे कि एक कुत्ता आया और उसने मेरे भाई क्रिश को पकड़ लिया और नोचने लगा. मैंने अपने भाई को कुत्ते से लड़कर छुड़ा लिया. जब उसके सिर से खून बह रहा था तो टी शर्ट उतार कर सिर पर बांध दिया जिससे उसका खून बहना बंद हो गया.



