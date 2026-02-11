सूनी आंखों में जमानेभर का दर्द...तलाक होते ही पत्नी ने पति की गोद से खींचा बेटा, जार-जार रोया पिता का दिल

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आई एक तस्वीर ने लोगों को भीतर तक झकझोर दिया है. पारिवारिक विवाद और पति- पत्नी के कानूनी अलगाव की प्रक्रिया के बीच एक ऐसा भावुक क्षण सामने आया, जिसने हर देखने वाले की आंखें नम कर दीं. मामला ग्वालियर की भितरवार तहसील का है, जहां तलाक की फॉर्मेलिटी के बीच एक 2 साल के मासूम बच्चे की पिता से जुदाई का पल बेहद मार्मिक रहा.

कपल ने लिया तलाक का फैसला

जानकारी के अनुसार, आठ दिन पहले अपने ससुराल से लापता हुई सोमप्रीत कौर को पुलिस ने पंजाब स्थित एक गुरुद्वारे से बरामद किया. महिला ने ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए और साफ तौर पर तलाक लेकर मायके लौटने की इच्छा जताई. इसके बाद दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से डिवोर्स का निर्णय लिया. साथ ही यह भी तय हुआ कि दो साल का बच्चा उसकी मां यानी सोमप्रीत को ही सौंपा जाएगा.

पापा से अलग होने को तैयार नहीं था मासूम

ये सब कुछ हो रहा था लेकिन वीडियो में कैद हुआ सबसे भावुक पल वह था जब पिता ने अपने छोटे से बेटे को मां की गोद में सौंपा. उस क्षण पिता के चेहरे पर लाचारी और टूटन साफ दिखाई दे रही थी. बच्चा अपने पापा से अलग होने को तैयार नहीं था. वह उनकी बाहें ही नहीं छोड़ रहा था. मां की गोद में खींचे जाने के बाद भी वह बार-बार पिता की ओर बढ़ता, रोता और छूटकर उनके पास जाने की कोशिश करता रहा. इस दौरान सोमप्रीत के परिजनों में ये एक युवक बच्चे को चॉकलेट देकर समझाने की कोशिश करता है लेकिन बच्चा मां की गोद से छूटकर पिता की गोद में जाने की जिद किए है.

बेटे को लेकर कमरे से बाहर निकल गई मां

इतने में मां- 'बेटा मम्मा है मम्मा' कहकर पिता से उसकी असहाय पकड़ को छुड़ाकर कमरे से बाहर निकल जाती है. इस दौरान पिता के चेहरे की जो बेबसी कैमरे में कैद हुई वह दिल तोड़ देने वाली है. उस पल की भावनाएं किसी भी कानूनी प्रक्रिया से कहीं अधिक भारी थीं. पिता अपने जिगर के टुकड़े को दूर जाते हुए बस खामोश खड़ा देखता रहा, मानो उसके शब्द और भावनाएं दोनों ही साथ छोड़ चुके हों.

कानून नहीं जानता दो साल का मासूम

समाज में तलाक एक अधिकार है जो कई बार बेहद जरूरी भी हो जाता है .अगर रिश्ते में प्रताड़ना, अपमान या मारपीट जैसी चीज है तो अलग हो जाना ही बेहतर रास्ता होता है इसलिए यह कहानी किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने की नहीं है. लेकिन दो साल का मासूम कानून नहीं जानता है. दुनियाभर में डिवोर्स के मामलों में कानून यह जरूर तय करता है कि बच्चा किसके पास रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि उस बच्चे के भीतर जो खालीपन बनेगा, उसे कैसे भरा जाएगा?

