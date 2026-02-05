Love Jihad: दो दिन से लापता किशोरी इंदौर से बरामद, आरोपी इमानउल गिरफ्तार

दो दिन पहले शहर से लापता हुई 15 साल की नाबालिग किशोरी को चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने इंदौर से बरामद कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी 19 वर्षीय इमानउल को गिरफ्तार किया है. किशोरी की बरामदगी के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और हिंदूवादी संगठन भी इस मामले में सक्रिय हो गए हैं.

पुलिस के अनुसार विराट नगर में रहने वाली किशोरी 02 फरवरी को घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकली थी. शाम तक जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर जांच शुरू की.

दो दिन बाद नाबालिग बरामद

जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले, जिसमें किशोरी बुरका पहने हुए जाती दिखाई दी. उसके पीछे एक्टीवा वाहन से आरोपी इमानउल भी नजर आया. पुलिस ने मुखबिरों और तकनीकी जांच के आधार पर पता लगाया कि किशोरी को बुरका पहनाकर उज्जैन से इंदौर बस के जरिए ले जाया गया है.

पुलिस टीम ने सर्चिंग के बाद 24 घंटे के भीतर इंदौर से किशोरी को सुरक्षित बरामद कर लिया. जब पुलिस ने किशोरी से पूछताछ की तो सामने आया कि उसे बहला-फुसलाकर ले जाया गया था. पुलिस के मुताबिक किशोरी उज्जैन से इंदौर तक एक ही शख्स के साथ नहीं, बल्कि अलग-अलग लोगों के संपर्क में रही.

इस मामले में अपहरण, पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि जिन-जिन लोगों के नाम जांच में सामने आएंगे, उन्हें आरोपी बनाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इधर हिंदू जागरण मंच ने इस घटना को ग्रूमिंग गैंग पैटर्न बताते हुए साजिश का आरोप लगाया है.

पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया केस

संगठन के पदाधिकारी अर्जुन भदौरिया ने कहा कि किशोरी अनुसूचित जाति से है, उसके पिता नहीं हैं और मां घरों में काम करके परिवार चलाती हैं. उनका आरोप है कि वर्ग विशेष के लोग कम उम्र की बच्चियों को निशाना बनाकर लव जिहाद फैला रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.

