scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Love Jihad: दो दिन से लापता किशोरी इंदौर से बरामद, आरोपी इमानउल गिरफ्तार

उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र से लापता हुई 15 वर्षीय किशोरी को पुलिस ने इंदौर से बरामद किया है. मामले में 19 साल के आरोपी इमानउल को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. हिंदू जागरण मंच ने इसे ग्रूमिंग गैंग पैटर्न बताते हुए साजिश का आरोप लगाया है.

Advertisement
X
(Photo: Representational)
(Photo: Representational)

दो दिन पहले शहर से लापता हुई 15 साल की नाबालिग किशोरी को चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने इंदौर से बरामद कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी 19 वर्षीय इमानउल को गिरफ्तार किया है. किशोरी की बरामदगी के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और हिंदूवादी संगठन भी इस मामले में सक्रिय हो गए हैं.

पुलिस के अनुसार विराट नगर में रहने वाली किशोरी 02 फरवरी को घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकली थी. शाम तक जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर जांच शुरू की.

दो दिन बाद नाबालिग बरामद

सम्बंधित ख़बरें

एक हफ्ते बाद आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
युवती के अपहरण केस में बड़ा खुलासा, 'लव जिहाद' का आरोप, युवक मुंबई से गिरफ्तार
team prince involved in love jihad blackmail and trafficking case
बस्ती में लव जिहाद पर बड़ा खुलासा
Love jihad case from Basti Uttar Pradesh
UP में लव जिहाद कांड, आरोपी ने 300 लड़क‍ियों को ऐसे बनाया श‍िकार
KGMU के 'व्हाइट कॉलर' लव जिहाद पर बड़ा खुलासा, देखें B&W
Love jihad case from Basti Uttar Pradesh
UP में लव जिहाद कांड, आरोपी ने 300 लड़क‍ियों को ऐसे बनाया श‍िकार

जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले, जिसमें किशोरी बुरका पहने हुए जाती दिखाई दी. उसके पीछे एक्टीवा वाहन से आरोपी इमानउल भी नजर आया. पुलिस ने मुखबिरों और तकनीकी जांच के आधार पर पता लगाया कि किशोरी को बुरका पहनाकर उज्जैन से इंदौर बस के जरिए ले जाया गया है.

पुलिस टीम ने सर्चिंग के बाद 24 घंटे के भीतर इंदौर से किशोरी को सुरक्षित बरामद कर लिया. जब पुलिस ने किशोरी से पूछताछ की तो सामने आया कि उसे बहला-फुसलाकर ले जाया गया था. पुलिस के मुताबिक किशोरी उज्जैन से इंदौर तक एक ही शख्स के साथ नहीं, बल्कि अलग-अलग लोगों के संपर्क में रही.

Advertisement

इस मामले में अपहरण, पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि जिन-जिन लोगों के नाम जांच में सामने आएंगे, उन्हें आरोपी बनाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इधर हिंदू जागरण मंच ने इस घटना को ग्रूमिंग गैंग पैटर्न बताते हुए साजिश का आरोप लगाया है.

पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया केस

संगठन के पदाधिकारी अर्जुन भदौरिया ने कहा कि किशोरी अनुसूचित जाति से है, उसके पिता नहीं हैं और मां घरों में काम करके परिवार चलाती हैं. उनका आरोप है कि वर्ग विशेष के लोग कम उम्र की बच्चियों को निशाना बनाकर लव जिहाद फैला रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करने का  दावा कर रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement