'मस्जिद के सदर ने तो यूं सिक्का जमा लिया...', शेर सुनते ही भड़की भीड़, फेंके अंडे, मंच पर चढ़ शायर को पीटा

मध्य प्रदेश में खरगोन नगरपालिका की ओर से आयोजित ऑल इंडिया मुशायरे के दौरान शायर पर जानलेवा हमला हो गया. मंच पर अंडे फेंके गए और जमकर धक्का मुक्की हुई. आयोजकों ने भीड़ से निकालकर जैसे तैसे शायर को बचाया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.



शहर के कोतवाली थाना इलाके के जमजम मार्केट में नगर पालिका खरगोन ने ऑल इंडिया मुशायरे का अयोजन किया था. इसी दौरान मंचासीन एक शायर अबु बकर जिया की एक शायरी पर अचानक भीड़ भड़क गई.

और पढ़ें

दरअसल, शायद अबुबकर ने शेर सुनाया, ''



मस्जिद के सदर ने तो यूं सिक्का जमा लिया,

माल-ए-हराम पाके बड़ा घर बना लिया...

दिन-रात अपनी क्यों न करे वो शिकायतें,

मुखबिर को हमने कौम का रहबर बना लिया.'' देखें VIDEO:-

इससे भड़की भीड़ ने पहले शायर पर अंडा फेंका गया. शायर शांति बनाए रखने की बात कहते रहे और अचानक भीड़ के कई लोग मंच पर चढ़ गए. देखते ही देखते ऑल इंडिया मुशायरा का मंच अखाड़ा बन गया. हमले के बाद कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा. देखें VIDEO:-

यह भी पढ़ें: अरे हंगामा नहीं करें, "अरे हंगामा नहीं करें, शांत बैठें... खरगोन में मुशायरे के मंच पर चढ़ी भीड़

कोतवाली पुलिस के अनुसार, एक ही समुदाय के दोनों पक्षों यानी आयोजकों और प्रदर्शनकारियों की ओर से आवेदन दिया गया है. पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर हुड़दंगियों की पहचान कर रही है.

---- समाप्त ----