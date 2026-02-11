scorecardresearch
 
'मस्जिद के सदर ने तो यूं सिक्का जमा लिया...', शेर सुनते ही भड़की भीड़, फेंके अंडे, मंच पर चढ़ शायर को पीटा

Khargone Mushaira Controversy: खरगोन नगरपालिका के ऑल इंडिया मुशायरे में शायर अबु बकर जिया पर जानलेवा हमला हुआ. 'मस्जिद के सदर' पर सुनाई गई एक शायरी से भीड़ भड़क गई और मंच पर चढ़कर अंडे फेंके. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ऑल इंडिया मुशायरे में जमकर चले लात-घूंसे.(Photo:Screengrab)
मध्य प्रदेश में खरगोन नगरपालिका की ओर से आयोजित ऑल इंडिया मुशायरे के दौरान शायर पर जानलेवा हमला हो गया. मंच पर अंडे फेंके गए और जमकर धक्का मुक्की हुई. आयोजकों ने भीड़ से निकालकर जैसे तैसे शायर को बचाया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 
 
शहर के कोतवाली थाना इलाके के जमजम मार्केट में नगर पालिका खरगोन ने ऑल इंडिया मुशायरे का अयोजन किया था. इसी दौरान मंचासीन एक शायर अबु बकर जिया की एक शायरी पर अचानक भीड़ भड़क गई. 

दरअसल, शायद अबुबकर ने शेर सुनाया, ''

मस्जिद के सदर ने तो यूं सिक्का जमा लिया,
माल-ए-हराम पाके बड़ा घर बना लिया...
दिन-रात अपनी क्यों न करे वो शिकायतें,
मुखबिर को हमने कौम का रहबर बना लिया.'' देखें VIDEO:- 

इससे भड़की भीड़ ने पहले शायर पर अंडा फेंका गया. शायर शांति बनाए रखने की बात कहते रहे और अचानक भीड़ के कई लोग मंच पर चढ़ गए. देखते ही देखते ऑल इंडिया मुशायरा का मंच अखाड़ा बन गया. हमले के बाद कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा. देखें VIDEO:- 

कोतवाली पुलिस के अनुसार, एक ही समुदाय के दोनों पक्षों यानी आयोजकों और प्रदर्शनकारियों की ओर से आवेदन दिया गया है. पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर हुड़दंगियों की पहचान कर रही है.

---- समाप्त ----
