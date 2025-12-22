MP: धर्मांतरण के आरोपों पर कटंगा में बवाल, ईसाई समुदाय और हिंदूवादी संगठनों के बीच मारपीट, Video Viral

जबलपुर के कटंगा क्षेत्र में हवाबाग कॉलेज के पीछे धर्मांतरण के आरोपों को लेकर ईसाई समुदाय के लोगों और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई. यह हंगामा कई घंटों तक चला, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना रहा.

जानकारी के मुताबिक क्रिसमस के मौके पर हवाबाग स्थित चर्च के पीछे बने कम्युनिटी हॉल में ईसाई समाज से जुड़े संगठनों ने एक भोज का आयोजन किया था. इस कार्यक्रम में सैकड़ों दिव्यांग बच्चों को बुलाया गया था. शहर के अंधमूक और दृष्टि बाधित विद्यालय से छात्र-छात्राओं को आमंत्रित किया गया था.

ईसाई समुदाय और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं में विवाद

इसी दौरान धर्मांतरण की सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचे लोगों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता शामिल थे. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि छात्र-छात्राओं का गुपचुप तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है.

भारतीय जनता पार्टी की नगर उपाध्यक्ष अंजू भार्गव ने भी मौके पर पहुंचकर धर्मांतरण के आरोप लगाए. आरोपों के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कई लोगों के साथ मारपीट की. इसके जवाब में ईसाई समुदाय के लोगों ने भी लात घूंसे चलाए.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मारपीट कर रहे लोगों को काबू में किया. इसके बाद दोनों पक्षों को समझाइश दी गई और मौके पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए गए.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों ने धर्मांतरण के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि क्रिसमस के अवसर पर केवल छात्र-छात्राओं को आमंत्रित कर भोज कराया जा रहा था और कोई धर्मांतरण नहीं कराया गया. फिलहाल पुलिस ने धर्मांतरण के आरोपों की जांच शुरू कर दी है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

