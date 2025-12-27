scorecardresearch
 
MP: जबलपुर की यूनिवर्सिटी कैंपस में महिला से रेप, 2 गिरफ्तार

जबलपुर में एक यूनिवर्सिटी कैंपस में 22 वर्षीय महिला से रेप का मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस घटना से यूनिवर्सिटी के छात्रों में भी आक्रोश है.

जबलपुर में महिला से रेप. (Photo: Representational )

मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक सरकारी यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक 22 साल की महिला के साथ यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलाने के बहाने एक क्लर्क ने रेप किया. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुई इस घटना के सिलसिले में अपर डिवीजन क्लर्क (UDC) दुर्गा शंकर सिंगरहा (58) और चपरासी मुकेश सेन को गिरफ्तार किया है.

नौकरी दिलाने के नाम पर किया रेप

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जितेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता तिलवारा इलाके की रहने वाली है. महिला को 20 दिन पहले सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट पर खाली पदों के बारे में जानकारी मिली थी. कॉन्टैक्ट डिटेल्स ढूंढते समय महिला को वाइस-चांसलर के ऑफिस का एक टेलीफोन नंबर मिला और सिंगरहा ने उसका फोन उठाया.

यह भी पढ़ें: ग्वालियर: रेप के आरोपी इंजीनियर ने की खुदकुशी, परिजनों का आरोप- ₹60 लाख की डिमांड और ब्लैकमेलिंग ने ले ली जान

जिसके बाद सिंहरहा ने खाली पदों के बारे में उसे बताया और उसे डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी आने को कहा. अधिकारी ने बताया कि वह अगले ही दिन डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी पहुंची और सिंगरहा से मिली. जिसने उसे भरोसा दिलाया कि वह वाइस-चांसलर से बात करके उसे नौकरी दिलवा सकता है और उसे संपर्क में रहने को कहा.

पुलिस के मुताबिक सिंगरहा शहर में कई बार महिला से मिलता रहा, उसे भरोसा दिलाता रहा कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इंटरव्यू होगा. इसी बीच आरोपी ने गुरुवार दोपहर को उसे यूनिवर्सिटी बुलाया, यह कहते हुए कि जल्द ही इंटरव्यू तय किया जाएगा. उसने पीड़िता को यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित सेन के घर आने को कहा और बातचीत के बाद आरोपी चपरासी कमरे से बाहर निकल गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया.

पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार

अधिकारी ने कहा कि महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सिंगरहा ने उसके विरोध के बावजूद उसके साथ रेप किया. पुलिस ने बताया कि इस घटना के बाद दोनों आरोपियों ने उसे यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर छोड़ दिया. साथ ही उससे कहा गया कि अगर वह किसी को बताएगी तो उसे जान से मार देंगे.

ASP ने बताया कि घटना के बाद महिला ने अपने परिवार को बताया और अधारताल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद दोनों आरोपियों को कुछ ही घंटों में उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

