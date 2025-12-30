scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंदौर: भागीरथपुरा में दूषित पानी का कहर, अब तक 3 की मौत, 150 से ज्यादा बीमार

MP News: इंदौर में पानी की सप्लाई लगभग 80 किमी दूर खरगोन जिले के जलुद स्थित नर्मदा पंपिंग स्टेशन से की जाती है. आशंका जताई जा रही है कि पाइपलाइन में कहीं सीवरेज का पानी मिल जाने के कारण संक्रमण फैला है.

Advertisement
X
Water Contamination Death
Water Contamination Death

MP News: इंदौर के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा-1 के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से बीमार हुए सैकड़ों लोगों में से 2 महिलाओं समेत एक बुजुर्ग की मौत हो गई है. सीमा और उर्मिला नाम की महिलाओं के परिजनों ने आरोप लगाया है कि गंदा पानी पीने के बाद वह डिहाइड्रेशन का शिकार हुईं और उनकी मौत हो गई. वहीं कई लोग अभी भी अस्पतालों में उपचार करवा रहे हैं. पूरे मामले में निगम के जिम्मेदार गायब है. खुद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उनकी टीम पीड़ित लोगों के इलाज के लिए समूची व्यवस्था जुटाने में लगी है.

शहर के भागीरथपुरा में नर्मदा नदी और नालियों के दूषित पानी से फैली बीमारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. क्षेत्र की दो महिलाओं की प्राइवेट अस्पतालों में शुक्रवार और शनिवार को मौत हो चुकी है, जबकि एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने मंगलवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

सम्बंधित ख़बरें

ट्रेजर टाउन से बिजलपुर तक 'क्लीन स्वीप'.(Photo:Screengrab)
इंदौर: 100 फीट चौड़ी सड़क के लिए 40 अवैध निर्माण जमींदोज
दुल्हन सपना और उसका फर्जी भाई रवि.(Photo: Dharmendra Kumar Sharma/ITG)
शादी का झांसा, नकली दुल्हन और फर्जी रिश्ते... युवक से 1.20 लाख की ठगी, दो गिरफ्तार
Atal Bihari Vajpayee
इंदौर की AB रोड अब होगी 'अटल बिहारी मार्ग'... नगर निगम का बड़ा फैसला
मेट्रो लाइन अब एलिवेटेड कॉरिडोर के बजाय अंडरग्राउंड बनाई जाएगी.(Photo:Instagram/officialindoremetro)
इंदौर मेट्रो की 3.3 Km लाइन होगी अंडरग्राउंड, ₹900 करोड़ बढ़ जाएगी लागत
Fact Check
फैक्ट चेक: इलेक्ट्रिक कार में खतरनाक धमाके का ये वीडियो इंदौर का नहीं है
Advertisement

हालांकि, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन मौतों को दूसरी बीमारियों से जोड़ रहे हैं. लेकिन स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल हैं. इलाके में 24 दिसंबर से शुरू हुई उल्टी-दस्त की परेशानी अब तक करीब 150 लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है, जिनमें से 35 से अधिक मरीज सोमवार को ही अस्पताल पहुंचे हैं.

दरअसल, सोमवार शाम को जब 35 से अधिक मरीज निजी अस्पतालों में पहुंचे तो मामले ने तूल पकड़ा और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. जानकरी लगते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को उपचार में किसी भी तरह की कमी न रहने के निर्देश दिए. उन्होंने दवाइयों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और सभी आवश्यक संसाधनों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा.

दूसरी ओर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय देर रात वर्मा और त्रिवेणी अस्पताल पहुंचे, जहां 35 से अधिक मरीज भर्ती हैं. उन्होंने मरीजों से बात कर आश्वस्त किया कि इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी और जिन्होंने पहले पैसे जमा कराए थे, उनके पैसे वापस किए जाएंगे.

इस मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि क्षेत्र में बीमारी फैलने की वजह को लेकर दो आशंकाएं प्रमुख हैं- पहली, वार्ड और आसपास के क्षेत्रों में चल रही खुदाई के दौरान ड्रेनेज लाइन फूटने से गंदगी सप्लाई लाइन में घुल गई. दूसरी, पानी की टंकी के दूषित होने की आशंका.

Advertisement

घटना सामने आने के बाद नर्मदा जल सप्लाई वाले इस क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम और आशा उषा कार्यकर्ता लगातार सैंपल ले रही हैं, लेकिन अब तक स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है.

उधर, रहवासी उबालकर पानी पीने और सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं. जहां परिजन सीधे तौर पर दूषित पानी को मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं, वहीं CMHO डॉ. माधव हसानी का कहना है कि मौतों का कारण डिहाइड्रेशन या उल्टी-दस्त होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है. प्रशासन इन्हें अन्य बीमारियों से जोड़कर देख रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement